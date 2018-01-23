Жители крупных алтайских городов активно подключают цифровое ТВ

Ведущий телекоммуникационный оператор в России компания МТС объявила о расширении сети фиксированной связи в Алтайском крае. Теперь "домашние сервисы" стали доступны еще большему кругу семей Барнаула и Бийска.
Как сообщили в компании, за год доступ к современным "домашним" услугам МТС получили более 15 тысяч жителей Барнаула. Большая часть новых абонентов пришлась на новостройки в спальных районах города — кварталы "Времена года" и "Квартал 2023", а также микрорайоны Дружный, Невский, Лазурный.
В Бийске домашний интернет и цифровое ТВ от МТС появились в домах микрорайонов Трест, Мебельная фабрика, Детский мир, Зелёный клин и в удаленном микрорайоне Заречье. Сегодня эти услуги доступны уже каждому второму бийчанину.
С расширением сети фиксированной связи в крае начался активный рост подключений цифровых услуг МТС. При этом самым большим спросом пользуются услуги цифрового и интерактивного телевидения. Сегодня более 95% абонентов платного ТВ от МТС в крае смотрят любимые передачи в современном цифровом формате, а общее число клиентов, подключивших домашнее телевидение от МТС, за год увеличилось на 10%. Самыми востребованными остаются пакетные предложения — их предпочли более 40% барнаульских и бийских абонентов компании.
"Барнаул и Бийск – крупнейшие города края, они активно застраиваются, и жителям новых кварталов и микрорайонов необходима не только качественная мобильная связь, но и домашний интернет и цифровое телевидение. Проводные сервисы весьма востребованы у жителей крупных городов — удобный набор телеканалов, возможность подключить интерактивное ТВ, выгодные пакетные предложения гарантируют качественный досуг и делают наши сервисы привлекательными для барнаульцев и бийчан. Сегодня услугами высокоскоростного домашнего интернета, цифрового телевидения и IP-телефонии МТС могут пользоваться уже более 640 000 жителей края", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
Комментарии
В натуре попали...
В натуре, кум в прокуратуре.
И яйца в шкуре
"Байкал на Амуре
Что надо разрулим"