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Очередной очаг бешенства выявили на территории Алтайского края неподалеку от райцентра Краснощеково.
Как сказано в постановлении, подписанном губернатором Алтайского края Александром Карлиным, в связи с выявлением заболевания животных бешенством и в целях предупреждения дальнейшего распространения болезни принято решение о введении карантина.
В документе отмечается, что ограничительные мероприятия устанавливаются на территории крестьянского фермерского хозяйства Ю.Г. Лагунова, расположенного в полутора километрах от села Краснощеково.
Краевому управлению ветеринарии поручено обеспечить реализацию данных ограничений, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Отметим, что подобные меры в связи со вспышками бешенства периодически применяются в населенных пунктах по всему Алтайскому краю.
Комментарии
весь скот под нож да сжечь? возмещение какое будет?
Самая страшная болезнь...
Давно следовало закрыть все эти мелкие лавочки и ЛПХ, а право разводить и содержать домашних животных отдать только крупнейшим агрохолдингам, которые быстро обеспечат всех россиян дешевым и качественным мясом и другими с\х продуктами.