Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" на своей странице "ВКонтакте" опубликовал видео утренних забав осликов. Об этом пишет "Алтайская правда".
Ролик сопровождается подписью: "Доброе морозное утро, друзья! Одевайтесь теплее, а как только почувствуете, что начинаете замерзать — повторите этот танец, и самый лютый мороз будет вам нипочём".
Напомним, в зоопарке живут некоторые животные, занесенные в международную Красную книгу. В частности, здесь содержат гималайского медведя, верблюда, ламу, корсака, дальневосточного кота, енотовидную собаку, льва и амурских тигров.
Комментарии
это будет даже покруче, чем курсанты