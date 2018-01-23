Девятиклассника, подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ, выписали из больницы и арестовали на два месяца. Об этом пишет РИА "Новости". Таким образом, подросток до 19 марта пробудет в СИЗО.
Напомним, ЧП произошло в пятницу, 19 января. Ученик 9-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый Бор бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем набросился на детей и преподавателя.
В результате случившегося пострадали семеро человек, в том числе сам нападавший и педагог. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".
Известно, что школьник воспитывался в благополучной семье и никогда не попадал в поле зрения полиции. С ним в прошлом году также работал психолог, но не нашел никаких отклонений в поведении.
Комментарии
Пристрелили бы его при задержании и все, по моему если пошел в школу рубить детей это самое гуманное было бы, а сейчас дадут ему пару лет колонии и все.
родителям пострадавших его отдайте.
Если подростки у нас отвечают только частично за преступление, то вторую часть ответственности должны нести родители не сумевшие воспитать достойно свое чадо.
"Пристрелили бы его при задержании и все, по моему если пошел в школу рубить детей это самое гуманное было бы, а сейчас дадут ему пару лет колонии и все."
Во-во, потом выйдет и продолжит рубить
Показательно казнить и отрубить яйца.