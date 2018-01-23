Фото: 77.rpn.gov.ru
Руководитель Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Леонид Харитонов подозревается в присвоении или растрате бюджетных средств.
Информацию об уголовном преследовании чиновника порталу Amic.ru 23 января подтвердили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю.
"Данное уголовное дело находится в производстве. Оно было возбуждено в сентябре прошлого года", — сообщила нашему изданию представитель пресс-службы регионального главка МВД.
Обстоятельств дела в ведомстве не сообщили. Также официально не называется сумма средств, в растрате которых подозревают господина Харитонова.
Леонид Викторович Харитонов родился 11 октября 1953 года в Бийске. В 1980 году окончил алтайский политех по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". В 2004 году прошел переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". В природоохранных органах работает с 1984 года.
Комментарии
Попал под дело... Вы что там курите?
Вор на воре.....
Ощущение таккое, что какого чиновника не зацепят правоохранительные органы, дело раскручивается до угрожающих масштабов. По русски говоря, в какого чиновника ни плюнь, обязательно попадешь в жулика, воришку или мздоимца
Гонять лысого теперь будут
Интересно как квалифицировать ситуацию, когда бюджетное учреждение привлекает коммерческую структуру для выполнения работ, а та в свою очередь привлекает другое бюджетное учреждение?
23.01.2018 14:11
- гость -
коррупционная схема это называется.
М..да может пинать меня ногами, но ЭТО(тотальное воровство) лечится только ГУЛАГом, по другому не получится, слишком далеко процесс зашел.
Старенький ведь уже, а всё туда же- за своим Кумиром повторяет!
Вопиющий случай
а то что лес по краю вырубается то там то здесь, этот надзор не виноват типа ?
23.01.2018 14:17
- гость -, так мы в Гулаге и живем, не зря по границе колючка натянута!!!
А если без шуточек, пока у нас техничка 5 тыщ., будет зарабатывать, а президент 8 мил. в год, так, все и будет.
23.01.2018 14:17
- гость -
вот и мы дошли до понимания Иосифа Виссарионовича.
Дело возбуждено в сентябре прошлого года. А в сентябре позапршлого года где вы были? Во всех сентябрях за последние лет десять?
23.01.2018 14:58 Шатал Труба
Да когда уж вы заткнётесь, желающие уровнять техничку и президента? Сначала пока другие учились вы по подъездам портвейн пили, потом от армии косили, потом работу искали где не зарабатывают, а получают. А теперь хотите получать наравне с теми, кто учился, служил и пахал. Люмпены хреновы. Причём большинство праведно гневаются не по самому факту воровства, а из-за того что сами могут украсть только половую тряпку и ведро, причём и этим не брезгуют.
23.01.2018 15:30
- гость -
Хорошо сказал. Не совсем верно правда, но хорошо.
А с Белoбoродoвым то что? Обокрал жителей кая на 18 млн и тишина.
И в каких войсках он служил?
23.01.2018 15:30
- гость -
У меня непрерывный стаж 10 лет. 2 образования. Работа типа "руководящей". На деле, пашу, как конь, ответственность тоже на мне. Зп 25. Думаешь это нормально??? Я не пила портвейн по подъездам!!!
И в каких войсках он служил?
23.01.2018 15:47
- гость -
Просто ему кинули чуть больше, а он думает, что "заработал" )) Пока не будет пропорционального распределения оплаты за труд (в соотв. со значимостью, сложностью и т.д.), то так и будут "отучившиеся" и "отслужившие", а по факту - случайно оказавшиеся в нужном месте в нужное время, считать, что они достойны, а остальные люмпены.
Многих посадить могу руководителей (сообщить о преступлениях с доказательствами), если органы от них взятку не возьмут.
Только зачем мне это?
Как будто каждый новый градоначальник (или директор конторы у кормушки)
не ворует.
Надо давать максимальные сроки для профилактики коррупционных проявлений.
А У Е
А, все-таки, что совершил-то Харитонов? В чем виноват, конкретно?