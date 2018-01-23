Правительство России утвердило "дорожную карту", подготовленную Федеральной антимонопольной службой "Развитие конкуренции в здравоохранении". Об этом пишет РБК.
Как сообщает издание, впервые этот документ появился примерно полтора года назад. В карту входит два раздела: "Рынки лекарственных препаратов для медицинского применения" и "Рынки медицинских изделий". Одно из предложений проекта — обязать аптеки предлагать покупателям самый дешевый аналог лекарства, которое ему необходимо.
Допустим, в аптеку приходит покупатель и просит продать упаковку "Но-шпы". Фармацевт должен будет предложить более дешевый аналог – "Дротаверин" в такой же дозировке. Если "Но-шпа" стоит более 200 рублей, то "Дротаверин" около 70 рублей.
Такая обязанность аптек будет утверждена приказом Министерства здравоохранения. Минздрав, по мнению ФАС, должен утвердить такой приказ к ноябрю 2018 года. Цель инициативы — "остановка вымывания из продажи недорогих лекарств".
Комментарии
Что примечательно. В нашем городе, в нескольких местах, где раньше был продуктовым магазин, теперь аптека. Новый взгляд на давно сказанное: "Если не будете принимать пищу как лекарство, будете принимать лекарства вместо еды"...А все потому, что врачи привыкли работать с результатом болезни, а не с причиной. (Для этого нужно... вспомнить клятву Гиппократа и...поставить правильно диагноз). У вас болит голова? Примите таблетку! У вас камни в почках? Приходите к нам и мы будем дробить их ультразвуком! А если ничего вам не помогает, у нас есть классный хирург. Мастер своего дела, может отрезать все, что угодно...И невдомек человеку, что принимая таблетку, он всего лишь блокирует нервный импульс, который потому и не фиксируется! А ему кажется, что он здоров. А потом раз...надо же... а был совершенно здоров. И такой молодой... А если у вас плохая память, то это у вас не от склероза, уверяет реклама, а всё потому, что вы не принимаете новый препарат! (Склероз блокирует прохождение электрических сигналов в головном мозге, т.е. он - диэлектрик! А сам мозг, как известно, на 80% состоит из воды. И если, к тому же, его водная среда не обновляется, то откуда возьмется электромагнитное поле на этом участке? А стало быть память. Но эта тема интересна скорее спецам из Intel, чем врачам.) ...А ваша память на базе какого склероза?...Давно же было сказано: "Голод не тетка, а родная мать". Возьмите же на себя труд (сухое голодание..."И находился в пустыне 40 дней со зверями и напоследок взалкал". (из Библии)) предоставить организму возможность все наладить самому! Лучше специалиста на свете нет. И будет вам счастье. По подвигу же награда...
Какое имеют право фармацевты вообще что-либо предлагать? Неоднократно замечена картина в аптеках - "дайте что-нибудь от головы (тошноты, изжоги, боли в горле и прочее)". Аптекарь начинает активно что-то предлагать - все, кроме как обратиться к врачу. Мой муж ездил по работе в Германию. Решил там купить Фронтлайн для собаки. Без рецепта врача!!! ему не продали!!! средство от паразитов для собаки! Не говоря узел человеческих лекарствах. Почему у нас советуют аптекари?!!