Фото: augustnews.ru
Количество безработных людей в мире достигло рекордного показателя — 192,7 миллиона человек, сообщает РБК со ссылкой на доклад Международной организации труда.
Прогноз МОТ на 2018 год сводится к тому, что безработица на планете останется на аналогичном уровне и проблема едва ли будет решена за столь короткий период.
По сравнению с 2016 годом число безработных в мире увеличилось на 2,6 миллиона человек.
В 2019 году, как прогнозирует Международная организация труда, количество безработных возрастет до 193,6 миллиона человек.
В России же, как ожидают эксперты, уровень безработицы в 2018 году по сравнению с прошлым годом снизится с 3,9 миллиона человек до 3,8 миллиона, а в 2019-м — до 3,6 миллиона человек.
Комментарии
только у нас безработные зарабатывают больше чем некоторые трудоустроенные....
У Нас и безработица низкая
Безработицы в России нет, а где люди работают, если почти все предприятия закрылись в 90-е и 00-е?
Где работают?
Купи-продай, ресурсодобыча, строительство и сфера обслуживания.
А, ещё чиновники.
Купи-продай, ресурсодобыча, строительство и сфера обслуживания
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Там, что бесконечное количество рабочих мест?
Купи-продай, ресурсодобыча, строительство и сфера обслуживания
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А в сельской местности? -Сосед, купи тонну нефти. Сосед, евроремонт нн-надо?
В соответствии со ст. 2 Закона о занятости населения я тоже считаюсь незанятым...
А в России рабочие места создаются! Вот недавно создали 25 млн высокооплачиваемых рабочих мест. Скоро на на Дальнем Востоке появится 115 тысяч рабочих мест. Стабильность. Только нищих и бедных всё больше. И миллиардеров больше. А так стабильность.
23.01.2018 15:49
А в сельской местности?..
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«…- Хозяин! есть у вас достопримечательности какие-нибудь?
- Собор-с, - отвечал Разноцветов несколько ласковее, убедившись, что впереди его ожидает пожива. - Евангелие-с... крест напрестольный...
- А кроме собора... например, фабрики, заводы?..
- Нет, заведениев у нас и в старину не бывало, а теперь и подавно.
- Чем же вы занимаетесь?
- Так друг около дружки колотимся. И сами своих делов не разберем.
- Может быть, кружева плетете? или - ну, что бы еще? - ну, ковры, ленты, гильзы?..
- У нас, сударь, пуговицу пришить некому, а вы: "кружева"!
- Что же вы делаете?
- Пакенты платим. Для пакентов только и живем.
- Чудак! да ведь на патенты-то откуда-нибудь достать надо.
- Затем и колотимся. У кого овца заулишняя выскочит - овцу продаст; у другого наседка цыплят выведет - их на пароход сбудет. Получит рублишко - пакент купит…»
Источник: http://saltykov-schedrin.lit-info.ru/saltykov-schedrin/proza/sovremennaya-idilliya/sovremennaya-idilliya-16.htm
В России не знают точное число безработных. Потому что по их же оценкам (минтруд) потеряли еще в 15-м году ок. 15 млн. чел. Порешили, что они ушли в "теневой сектор". Сейчас все еще хуже.
Еще они не посчитали скрытую безработицу. Т.е. частичную занятость. А она сейчас стала нормой во всех отраслях. Людей не увольняют, но платят им меньше.
А при социализме безработицы вообще не было.
Устроят человека с высшим образованием уборщиком и отчитываются о низкой безработице.
У меня сосед безработный уже 10 лет майнит - раз в 3 месяца летает в Тайланд на отдых. В этом году задумался о пенсии и оформил себе ИП...
В Рубцовске обещали рабочие места создать, кластер или инкубатор промышленный, и тишина. Молодёжь уезжает из-за безработицы.
А работать за гроши это тоже безработица.