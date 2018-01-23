Фото: Виталий Уланов, "Алтайский спорт"
Делегация Международной федерации каноэ, а также президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ посетят с двухдневным визитом Алтайский край, где осмотрят школу и канал имени Константина Костенко в Барнауле.
В частности, в регион прибудет вице-президент ICF International Canoe Federation (Международная федерация каноэ) Томас Конецко из Германии, технический директор ICF Мартин Маринов из Болгарии, президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов, главный тренер национальной команды страны Александр Жданов, а также многие другие.
Делегация проведет в Алтайском крае два дня. Члены делегации познакомятся с оснащением спортивной базы в Барнауле для проведения международных соревнований. Уже известно, что на базе школы имени Костенко будет готовиться к Олимпиаде в Токио наша сборная. Также руководители гребли проведут встречу с губернатором Алтайского края Александром Карлиным.
Открытие спортивного комплекса — гребного канала — состоялось в октябре 2016 года в Барнауле. Его строительство продолжалось несколько лет, а уже в ближайшее время там будут проходить соревнования всероссийского уровня. Общая стоимость работ оценивается в районе 240 миллионов рублей.
Комплекс включает в себя зал силовых тренажеров, зал специальных гребных тренажеров, два игровых зала, методический кабинет, раздевалки, душевые, гардероб. Сегодня греблей на байдарках и каноэ в Алтайском крае занимается более 350 спортсменов. Школа оснащена 160 лодками, из них более 100 новых. Приобретено 5 катеров для тренерско-преподавательского состава.
Уникальность гребного канала и наличие современной, оборудованной с заделом на перспективу спортивной базы позволяют обеспечить комплексную подготовку команд любого уровня перед стартами, проходящими в Юго-Восточной Азии. В том числе, с учетом адаптационного периода, при подготовке к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Разница во времени с Японией составляет всего два часа.
Комментарии
Гребля по льду?
на замёрзший канал приедут полюбоваться?
Это ХДЕ у нас разница по времени с Японией 2 часа?
прочитал "гребаного спорта" ))))