Штормовое предупреждение из-за сильных морозов продлили в Алтайском крае до 28 января, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В эти дни сохранится аномально холодная погода, температура воздуха составит -35 … -40 градусов, местами ожидаются сильные морозы до -43...-48 градусов.
Так, в среду, 24 января, в Алтайском крае прогнозируют переменную облачность, ночью в восточных районах местами небольшой снег, днём без осадков, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северный, 0-5 м/с с усилением до 10 м/с. Температура воздуха: ночью - 35 ...- 40 градусов, в западных и предгорных районах -40 ...-45 градусов, в восточных районах при облачности - 29...-34 градуса, днём — 28 … -33 градуса, местами -23 ...-28 градусов.
В Барнауле: переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура воздуха: ночью -32… -34 градуса, днем - 26 … -28.
В четверг, 25 января, в регионе прогнозируют небольшую облачность, без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью упадет до -36...-41 градуса. Днем температура воздуха составит -29...-34, местами в предгорьях — 24 … -29 градусов.
В Барнауле в этот день ожидают небольшую облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. В утренние часы изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха: ночью -38… -40 градусов. Днем столбики термометров опустятся до отметок - 29 … -31 градус.
В пятницу, 26 января, в Алтайском крае небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -36 … -41 градуса, местами до -47˚С. Температура воздуха днем составит -30 … -35 градусов, местами до -25˚С.
В Барнауле в конце рабочей недели ожидают небольшую облачность. В утренние часы изморозь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха: ночью -39 … -41 градус, днем -30 … -32 градуса.
Комментарии
А как же митинг Анального и КО?отморозят последние мозги)
Жалко бедолаг будет)ведь все 50 человек которые придут окачуриться могут!!!!
Хотел спросить. вот например пошел человек на митинг, может он укрыть шарфом часть лица? ))
не пугайте нашу власть - она боится таких прогнозов, сразу искать начинает что то!
Вот как только власть чего-то пообещает людям хорошего, так непрменно наоборот выходит. Ну вот кто за язык дёргал обещать, что -62 не будет? Ведь сглазил же... редиска.
вот например пошел человек на митинг, может он укрыть шарфом часть лица?
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Конечно может. Вот только через пару минут полиционеры решат, что этот человек очень похож на разыскиваемого преступника и пригласят его для проверки документов.
Элвис, нельзя по закону!!!так что лучше сиди дома и учи уроки!!а там придурков и так хватит!
где там, маленький? я - про митинг в поддержку Гаранта а тЫ?
и с чего решил, что я собрался туда идти? ))
Элвису,митинг в поддержку Гаранта?не смеши меня)не слыхал о таком
Элвису,мне плевать собрался ты туда или нет!!ты задал вопрос,я на него ответил!
Я только про митинг Анального,и тех "умных людей" которые туда пойдут)холодно,переживаю за придурков ведь)
ответами блистательного доволен! )) если бы курил, дернул бы сейчас папироску... ))))
Какой невероятный интеллект - перевирать фамилии людей, думая, что делаешь это остроумно... Собственно в этом все путриоты, ничего нового