Американский фотограф Анджела Келли увлекается тем, что фотографирует мыльные пузыри на морозе. Для этого она использует смеси собственного приготовления.
Отметим, для того чтобы пузырь замерз, нужны морозы не выше 20 градусов и полное безветрие.
Другой фотограф, Крис Рацлаф, поделился таким рецептом стойких мыльных пузырей: 200 мл теплой воды, 35 мл кукурузного сиропа, 35 мл жидкого мыла, 2 ст. л. сахара.
Посмотрите, какая красота в итоге получается.
Комментарии
А если вдуть...
если вдуть дыханием получаются одни а если надувать холодным воздухом то совсем другие.вперед на подвиги это интересно.еще не забудьте по-экспериментировать с кипятком.веселых вам морозов