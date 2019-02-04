Американский фотограф Анджела Келли увлекается тем, что фотографирует мыльные пузыри на морозе. Для этого она использует смеси собственного приготовления.

Отметим, для того чтобы пузырь замерз, нужны морозы не выше 20 градусов и полное безветрие.

Другой фотограф, Крис Рацлаф, поделился таким рецептом стойких мыльных пузырей: 200 мл теплой воды, 35 мл кукурузного сиропа, 35 мл жидкого мыла, 2 ст. л. сахара.

Посмотрите, какая красота в итоге получается.