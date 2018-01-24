В школах Алтайского края созданы условия для качественного питания, но сохраняется проблема неправильного питания школьников. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле рассказал Юрий Абдуллаев, сопредседатель реготделения Общероссийского народного фронта, председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.
По словам Абдуллаева, сегодня много школьников с болезнями желудочно-кишечного тракта. Очень распространена целиакия (нарушение пищеварения, непереносимость глютена — прим.ред.).
"Питание в алтайских столовых после массовой модернизации вышло на качественно новый уровень. Почти везде еда готовится на пароконвектоматах, без обжаривания", — отметил собеседник.
Кстати, в школах Алтайского края есть отдельное питание в столовых, и даже новогодние подарки формируются с учетом этой особенности — без содержания глютена.
Проблема скорее в родителях. Многие не могут, а многие и не хотят приучать ребенка к правильному, сбалансированному питанию. Газировка, чипсы, конфеты, перекусы, фастфуд - привычная еда многих детей и подростков.
Не хватает и медицинского контроля. Уже давно по всей стране в штате школы нет медицинского работника. За школой закрепляется медработник какого-либо учреждения здравоохранения. А во многих селах больниц нет вообще.
"Важно не только само обследование, но и передача данных о здоровье школьников учителям физкультуры. У нас нет дополнительной группы здоровья школьников. Сейчас это либо основная группа, либо дети просто сидят на уроках физкультуры", — сказал Абдуллаев.
Со школьниками Алтайского края ЧП не было, добавил он. А вот по России только за год более 200 случаев, многие на уроках физкультуры.
Зато были ЧП с педагогами и обслуживающим персоналом. "Казалось бы, какие могут быть проблемы в школах, где все так строго. Но только в Алтайском крае в 2016 году было 15 тяжелых случаев с педагогами и работниками и две смерти. Почти все связаны с нарушением правил охраны труда, элементарной халатностью. Например, учитель упал, когда лез открывать форточку, или поскользнулся на пороге школы, сторож сбрасывал снег с крыши, не соблюдая правил безопасности, без страховки", — рассказал собеседник.
В целом, Алтайский край — лидер в России по строительству школ. То же и по капремонту.
"Практически решена проблема с теплыми туалетами, во многих есть даже биде. Единичны здания, где туалет просто технологически нельзя установить. В классах есть умывальники. Давно нет проблем с отопительным сезоном, с качеством питания", — сказал Юрий Абдуллаев.
Он уточнил, что рывок современной школьной инфраструктуры произошел в регионе за последние 10 лет.
В Ингушетии и Дагестане, например, теплого туалета может не быть даже в школе, где обучаются 800 детей.
Комментарии
Вся школьная пора - это беготня между классами, каша в голове от разнообразия предметов в очень сжатые сроки и булочка с чаем... с тех пор прошло 20 лет - ничего не поменялось.
В Ингушетии и Дагестане, например, теплого туалета может не быть даже в школе, где обучаются 800 детей
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В Махачкале сегодня до +5 обещают, в Магасе до +3. В Барнауле воздух прогреется до -30 Необходимость в тёплых туалетах в регионах разная.
с тех пор прошло 20 лет - ничего не поменялось.
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А вот 40 лет назад всё серьезнее было. Обед полноценный - первое, второе... Четверг - рыбный день. И всё натуральное без E-шек и прочей химии.
в ельцинские времена у меня не было денег на столовую ни в школе, ни в ВУЗе
на мамину зарплату особо не разживешься. впрочем, сейчас было бы не лучше...
без глютена говорите? зато дороже? да какая разница, если нет денег
Ха, а причем здесь газировка и чипсы? Мы сдаем деньги на питание для младших классов. Питание вообще никакое, дети это не едят, просто не съедобно! Мало того, о каком здоровом питании идет речь, если там предлагают теже сосиски. Отказаться "нельзя", ну как нельзя, отказаться то можно, заявление на имя директора. Просто потом от этого директора наш учитель и получит, еще и премии лишат, а все потом у что питания поставляют комбинаты, которые связаны с депутатами, и директор получит свыше. Замкнутый круг. Вот и кормим детей перед школой плотно, потому что приходят голодные, и деньги в трубу вылетают.
Проблема, конечно, в родителях.... Почему-то ту же самую домашнюю еду дети едят с удовольствием, а то что поставляют в школы - не едят... предпочитают остаться голодными.
мы платим за завтрак в школе 57 руб в день.....ребенку дают макароны и сосиску...кто приготовил такой полезный завтрак....
Нужно просто посмотреть, кто выиграл тендеры на организацию школьного питания и сколько они с этого имеют прибыли. Причем не по документам, а в реале.
24.01.2018 07:55
- гость -
Ну чё врать - то? Если рыба - так хребет костлявый с макаронами(комок макарон), а если котлета с пюре - так ложка пюре. размазанная по всей тарелке, что не соберёшь, хоть облизывай, котлета - 10 грамм из хлеба, да подливка тошнотная, от которой изжога.
Риторический вопрос. Из серии Почему в РФ все так плохо, когда все говорят, что все хорошо?
Нет больниц в деревне?
Врёте все.
В деревне порой и фельдшера нет , не то что врача
работала в школе, цены аховые, я -учитель, не все могла себе позволить, многие дети брали шоколадку, пиццу, чипсы и всякую дребедень. Готовили невкусно. Каш молочных не было вовсе. Готовили то. что подороже. Барнаул
24.01.2018 08:40
гость
А чем на 57 руб. накормить вашего ребенка? Купить на рынке филе, прокрутить фарш, приготовить паровые котлеты? Отпад! За 57 руб. ещё требуют чего - то !?! И какие учителю премии дают за то, что вы питаетесь? Ну совсем фантазии заклинивают!!!
"В деревне порой и фельдшера нет , не то что врача" - асами то деревни ещё остались? молочко, курочки, мяско, картошечка и огурчики на навозе...
Всякий раз, когда даю нашей кошке корм, то понимаю, что в не очень далеком будущем большую и беднейшую часть человечества будет ждать похожая еда, которая будет представлять из себя пищевые концентраты с химическими добавками, делающие вкус более привлекательным. Значительно меньшая и более богатая часть будет питаться по "старинке", т.е. натуральными, качественными продуктами.
Добро пожаловать из "проклятого" СССР с его очередями за дешевыми и натуральными продуктами в общество "изобилия" и прилавков, полных дерьма в яркой упаковке.
Про картошечку с огурчиками и прочее на навозе забудь, это в прошлом, теперь нам импортный навоз на стол прямым ходом, но в красивой упаковке, а не как при совке в авоське да кульке из серой бумаги!
в столицах выигрывает "тендеры" повар путена пригожин и кормит школьников объедками с барского стола.
А что в СССР вкусно в школе кормили? Я училась в школе с 87 по 97 годы! Скажу вам - в столовой кормили отвратительно: котлета хлебная, макароны слипшиеся, пюре картофельное без молока и масла, каши на воде, перловка. Единственное ,что было вкусно - это оладьи, но их портило отвратительное повидло со вкусом железа
Абдуллаеву, как профсоюзнику, надо более реально смотреть на вещи. О каком качественном питании может идти речь, если деньги сдаем, а ребенок отказывается есть, потому что некачественно, невкусно. При том. что ребенок не избалован, дома ест обычную пищу.
В наши времена ( 45 лет назад) в райцентре в школе не было теплого туалета, но питание было качественное. Еще были группы продленного дня. там питание было из трех блюд и бесплатно.
24.01.2018 09:30
- гость -
А от супа воняло не знаю чем по всей школе, какой - то гадостью. Училась в 70 - 80м.
24.01.2018 09:33
гость
Бесплатного ничего не бывает - значит оплачивал колхоз или совхоз.
24.01.2018 09:33
гость----------------------- Все верно, это еще заметил Михайло наш Ломоносов, ежели в одном месте чего убывает, то в другом непременно прибавляется.
Ах, это родители виноваты, что в школьных столовых отвратительная еда?!? Каши прогорклые, сосиски ярко-розовые, котлеты из непонятного нечто жареные на вонючем жире и т.д.? Ребенок есть это не может, он приучен к нормальным качественным продуктам.
Мы отказались от школьного питания. Это деньги в никуда. И остальным советую отказываться. Только так можно повлиять на школьное питание. Иначе вы платите, ваших детей продолжают кормить отходами.
24.01.2018 09:36
гость
И государство было социальным, т.е. для людей, а не для получения прибыли даже на здоровье будущих поколений.
Ну чё врать - то? Если рыба - так хребет костлявый с макаронами(комок макарон), а если котлета с пюре - так ложка пюре. размазанная по всей тарелке, что не соберёшь, хоть облизывай, котлета - 10 грамм из хлеба, да подливка тошнотная, от которой изжога.
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Да, рыба было костлявая, что в прочем нормально и обычно минтай, но сейчас и этого нет. Ну да, внешнему виду внимания не уделяли, но вкус же от этого не портился. А вот что касается котлет, то видно и тогда у вас воры были. У меня котлеты хорошие были. Да, с хлебом, но тогда по госту в котлеты должны были 15% хлеба положить. А что сейчас в котлетах? И подливка вкусная была, тут уж кому как с поваром повезёт.
- гость -
А что в СССР вкусно в школе кормили? Я училась в школе с 87 по 97 годы! Скажу вам - в столовой кормили отвратительно: котлета хлебная, макароны слипшиеся, пюре картофельное без молока и масла, каши на воде, перловка. Единственное ,что было вкусно - это оладьи, но их портило отвратительное повидло со вкусом железа
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Лучше кормили, училась с 84 по 94. Запеканки вкусные были (рисовые, творожные, манные), докторская колбаса, слегка обжаренная, котлеты хлебные мне тоже нравились, они не жирные были. Мне еще стакан сметаны выдавали, т.к. я часто болела. Маринованные огурцы и зеленые помидорки нравились
в нашей норм кормят. питание 67 р в день а по субботам пельмени дают. ребенок никогда не жаловался
в ельцинские времена у меня не было денег на столовую ни в школе, ни в ВУЗе
на мамину зарплату особо не разживешься. впрочем, сейчас было бы не лучше...
без глютена говорите? зато дороже? да какая разница, если нет денег
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В ельцинские времена (у меня это старшие классы были) брала с собой из дома бутерброд, его хватало, учитывая, что перед школой завтракала дома. Один день в неделю в столовой было бесплатное питание, за счет какой-то там семипалатинской программы.