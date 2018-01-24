В школах Алтайского края созданы условия для качественного питания, но сохраняется проблема неправильного питания школьников. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле рассказал Юрий Абдуллаев, сопредседатель реготделения Общероссийского народного фронта, председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

По словам Абдуллаева, сегодня много школьников с болезнями желудочно-кишечного тракта. Очень распространена целиакия (нарушение пищеварения, непереносимость глютена — прим.ред.).

"Питание в алтайских столовых после массовой модернизации вышло на качественно новый уровень. Почти везде еда готовится на пароконвектоматах, без обжаривания", — отметил собеседник.

Кстати, в школах Алтайского края есть отдельное питание в столовых, и даже новогодние подарки формируются с учетом этой особенности — без содержания глютена.

Проблема скорее в родителях. Многие не могут, а многие и не хотят приучать ребенка к правильному, сбалансированному питанию. Газировка, чипсы, конфеты, перекусы, фастфуд - привычная еда многих детей и подростков.

Не хватает и медицинского контроля. Уже давно по всей стране в штате школы нет медицинского работника. За школой закрепляется медработник какого-либо учреждения здравоохранения. А во многих селах больниц нет вообще.

"Важно не только само обследование, но и передача данных о здоровье школьников учителям физкультуры. У нас нет дополнительной группы здоровья школьников. Сейчас это либо основная группа, либо дети просто сидят на уроках физкультуры", — сказал Абдуллаев.

Со школьниками Алтайского края ЧП не было, добавил он. А вот по России только за год более 200 случаев, многие на уроках физкультуры.

Зато были ЧП с педагогами и обслуживающим персоналом. "Казалось бы, какие могут быть проблемы в школах, где все так строго. Но только в Алтайском крае в 2016 году было 15 тяжелых случаев с педагогами и работниками и две смерти. Почти все связаны с нарушением правил охраны труда, элементарной халатностью. Например, учитель упал, когда лез открывать форточку, или поскользнулся на пороге школы, сторож сбрасывал снег с крыши, не соблюдая правил безопасности, без страховки", — рассказал собеседник.

В целом, Алтайский край — лидер в России по строительству школ. То же и по капремонту.

"Практически решена проблема с теплыми туалетами, во многих есть даже биде. Единичны здания, где туалет просто технологически нельзя установить. В классах есть умывальники. Давно нет проблем с отопительным сезоном, с качеством питания", — сказал Юрий Абдуллаев.

Он уточнил, что рывок современной школьной инфраструктуры произошел в регионе за последние 10 лет.

В Ингушетии и Дагестане, например, теплого туалета может не быть даже в школе, где обучаются 800 детей.