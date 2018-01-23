Владимир Высоцкий по-прежнему остается для россиян одним из главных кумиров XX века. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, певец так же популярен в России, как и 20 лет назад.
В 1999 году 31% россиян назвали певца своим кумиром. В этом году эта цифра составляет 28%. Отметим, что опрос проводился к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
Между тем Высоцкий занимает вторую строчку в народном рейтинге, а на первом месте – космонавт Юрий Гагарин. Его своим кумиром прошлого столетия считают 44% респондентов.
Опрос показал, что песни и фильмы с участием Владимира Высоцкого слышали/смотрели 98% и 92% среди респондентов, которым знакомо его имя. Наиболее популярные песни: "Песня о друге", "Скалолазка", "Кони привередливые". Самая запомнившаяся роль Высоцкого – в фильме "Место встречи изменить нельзя".
Комментарии
Владимир Семенович всегда был кумиром для думающей части населения, и в 1970-е годы, и сейчас. По сути это самый народный поэт 20-го века.
Я близко знаком с творчеством ВСЕХ поэтов 20-го века, но тем не менее утверждаю, что Высоцкий самый великий.
23.01.2018 16:15
- гость -
Плюсую!
Сердюков и Захарченко вот КРАСАВЧИКИ !!!
одному не фартануло правда...
Ну "Гнойный" ещё нормальный...
Noel Gallaher, вот это крутизна!
Терешкова, Пьеха, Пугачёва, Беляньчикова, Цветаева, Кадыров, Ленин, Кабаева ...
А я вот с вот этого прусь " С чевооо начинаеца Рооодина...", и безупречьный рояль- аккомпанемент!