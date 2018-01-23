"Европротоколы": как оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД

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Барнаульская Госавтоинспекция напоминает горожанам, как можно оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД.
В ведомстве указывают на то, что в краевой столице нередки аварии, в результате которых наносится лишь материальный ущерб. Для таких случаев и предусмотрен упрощенный порядок оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников Госавтоинспекции.
"Благодаря "европротоколам" водители транспортных средств получают возможность самостоятельно оформить документы о дорожно-транспортном происшествии", — отмечают в ГИБДД.
В этом случае необходимо соблюдение следующих условий:
- в ДТП участвовали только два транспортных средства;
- оба участника ДТП имеют действующие полисы ОСАГО;
- вред причинен только транспортным средствам;
- предполагаемый ущерб (в том числе возможные скрытые повреждения) не превышает 50 000 рублей;
- один из участников согласен с тем, что он является виновным в данном ДТП, а также между участниками ДТП отсутствуют разногласия в отношении характера и перечня повреждений.
После аварии следует зафиксировать на фото и видеокамеру положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также повреждения автомобилей, полученные в результате ДТП.
В том случае, если движению других машин создается препятствие, участники обязаны освободить проезжую часть и приступить к заполнению извещения о ДТП в соответствии с требованиями, установленными правилами ОСАГО. В данном случае необходимо указать место, время, траекторию движения и месторасположение транспортных средств, а на обороте кратко изложить обстоятельства ДТП.
Если у участников аварии имеются какие-либо сомнения или разногласия, следует обратиться в подразделение ГИБДД. Сотрудник полиции уточнит обстоятельства ДТП и подскажет, как действовать в данной ситуации.
В Госавтоинспекции подчеркивают, что процедура "европротокола" дает возможность значительно снизить заторы на проезжей части, а также сократить время оформления ДТП.
Комментарии
Оформить то не проблема...
Особенно когда ты пенсионер , у всех же смартфоны и регистраторы с GPS .
Вот в страховой потом по этому протоколу получить что-то это постараться нужно...
оба участника ДТП имеют действующие полисы ОСАГО;
Как это проверить, если нет инета?
А как победить страховую? Вот там то и начинаются основные трудности!
Угу, оформишь так и даст тебе страховая по такому протоколу 6 тыщ за угробленный бампер и вмятый багажник. Это если ещё виновник будет на все согласен, а не забыкует, как это обычно бывает.
Наведите порядок со страховыми для начала, а то только стоимость полиса из года в год растет, а выплаты все меньше!
Согласен с работягой
Оформление ДТП только через ГИБДД, иначе страховые ничего платить не будут.