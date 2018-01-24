Фермеры Алтайского края бьют тревогу и просят у властей защиты, а у СМИ — огласки новых, как они утверждают, способов мошенничества.

Три фермерских хозяйства из села Мартовка Хабарского района Алтайского края с разницей в несколько дней в январе 2018 года лишились денег со своих счетов. Россельхозбанк, не предупреждая своих клиентов, перевел деньги на счета неких жителей Новосибирской области. На удивление фермеров, в банке продемонстрировали судебные решения, которые в буквальном смысле повергли крестьян в состояние шока.

Согласно документам, с хозяйств взыскали долги по заработной плате в пользу людей, которые, как утверждают фермеры, никогда у них не работали и с которыми они никогда в жизни не встречались. Все три случая похожи между собой как под копирку.

Гром после Нового года

"Сразу после новогодних каникул, 9 января я приехал в свой офис в Хабары, открыл счет, надо было кое-что посмотреть. У меня там лежали 10 000 рублей. И смотрю, что их сняли, – рассказывает корреспонденту Amic.ru Владимир Острасть, руководитель ООО "КХ "Радуга". – Я в банк: девочки, а что случилось? А мне там говорят, что я еще 470 тысяч должен. Кому? За что? Какому-то жителю Новосибирска Михаилу Н. за то, что якобы не платил ему зарплату. Ну, в общем, стали выяснять".

Фермер выяснил, что в конце ноября 2017 года некий гражданин, житель Новосибирска, пришел в суд в Шипуновском районе и заявил, что проработал в ООО КХ "Радуга" полгода (с марта по конец сентября) и ему положена заработная плата в районе 70 000 рублей в месяц.

"Как будто я ему такую зарплату назначил. Он представил в суд какие-то документы, а там, кстати, адрес юридический совсем не мой указан. У меня — Хабарский район, а там — Шипуновский. И вроде как суд отсылал мне уведомления на указанный по тем документам адрес, а я, естественно, их не получал. В результате судебное заседание состоялось без меня, и было решено взыскать с меня эту непонятную задолженность по зарплате, что и было сделано сразу после Нового года", — говорит крестьянин.

Владимир Острасть говорит, что ему повезло: на тот момент на счете почти не было денег. Но в ближайшее время ожидалось поступление крупной суммы.

Фермер обратился в суд с обжалованием этого решения и одновременно подал заявление в полицию. А потом узнал, что еще у двоих его односельчан по такой же схеме сняли средства со счетов. "Сейчас не знаю, что делать. Вчера вечером пришло письмо об отмене судебного решения, поеду с ним в банк. А придут деньги на счет — с меня их что, снимут в пользу этого человека, которого я в глаза никогда не видел?"

Руководитель хозяйства утверждает, что необходимости нанимать на работу "со стороны" у него никогда не возникало. Много лет фермер работает со своими же местными жителями, в которых уверен. А о заработной плате в 70 000 рублей, которая указана в документах гражданина, обратившегося в суд, в селе и мечтать не смеют: "У нас тут все смеются. Мне даже приставы говорят — возьми нас к себе на такую зарплату. Да я бы сам себя бы на такую взял", — говорит глава хозяйства. По его словам, в среднем своим работникам он платит 15 тысяч рублей. Иногда больше выходит, когда горячая пора наступает — уборка урожая. Но выше 25-30 тысяч зарплата никогда не поднималась. Кроме того, все работники трудоустраиваются официально. Информацию о них можно было бы проверить в Пенсионном фонде.

"В тех документах и печать не моя, и подпись не моя, совсем не так, как я в банке подписываю. Почему служба безопасности банка это пропустила — непонятно", — говорит Острасть.

Кто деньги вернет?

Житель Мартовки Николай Шипанов узнал о том, что со счета его хозяйства сняли деньги 15 января, когда собирался провести необходимые платежи: "Открыл расчетный счет, а он обнулен. Сняли 180 тысяч рублей. Я стал выяснять, в чем дело. В Россельхозбанке мне дали платежное требование, по которому сняли деньги, — мол, судебное решение, что ИП "Шипанов" задолжал 471 тысячу рублей какому-то Александру Сергеевичу П., который якобы у меня работал. А он вообще откуда-то из Новосибирска, я его ни разу в жизни в глаза не видел. У меня свои работают. Зачем мне непонятно кого нанимать? Да еще на такую зарплату — 70 тысяч рублей!"

Николай Михайлович выяснил, что в его случае судебное решение было принято в Бийске, судебный участок № 3. Именно туда в конце ноября пришел некий гражданин, житель Новосибирской области, и предоставил документы о задолженности по заработной плате со стороны ИП "Шипанов".

Юридический адрес в документах был указан верно, однако Николай Михайлович утверждает, что никаких уведомлений от суда не получал.

"Как мне потом объяснили, мол, есть такое постановление, что если задолженность по зарплате меньше 500 тысяч рублей, то меня могут в суд и не вызывать, без меня могут принять решение, — рассказывает корреспонденту Amic.ru фермер. — Вот банк снял с меня эти деньги. А мне сейчас они нужны, мне надо платежки проводить. Как мне быть? Кто мне деньги вернет? А еще, мол, я остался должен 300 тысяч.

Этот человек заявил, что работал у меня с 1 марта по 30 сентября. Да мы работать начинаем только с апреля! И не нанимаю я почти никого — у меня земли мало. Четыре работника, и то сезонно. Все официально оформлены, можете проверить. Зачем мне этот человек, да еще на такую зарплату? У нас тут больше 15 тысяч и не получают".

По словам Николая Михайловича, в документах, которые были представлены в суд от якобы пострадавшей стороны, тоже есть ошибка: указано название хозяйства: ИП "Шипанов", а правильно: ИП "Глава КФХ Шипанов Н.М.".

Пострадал больше всех

"Получается, что из всех наших я позже всех пострадал и больше всех", — рассказывает директор Крестьянского хозяйства "Монолит" Алексей Рымарь. С его счета 16 января сняли полностью 470 тысяч рублей.

"Мне вот что непонятно: на тот момент банк уже знал о том, что творится такая ерунда. Туда уже приходили разбираться наши мужики. И все равно 16 января банк берет и снимает с моего счета без моего уведомления 470 тысяч рублей на счет непонятно кого", — говорит Рымарь.

Мужчина также выяснил, что в конце ноября в Алейский суд обратился житель Новосибирской области гражданин Д., который заявил, что проработал в хозяйстве у Рымаря с 1 марта по 30 сентября 2017 года трактористом с заработной платой в 67 000 рублей.

В конце сентября он якобы уволился, но расчет за отработанные месяцы не получил. В доказательство своих слов гражданин представил документы: выписки из приказов о приеме на работу и увольнении (по собственному желанию), трудовой договор и справку о задолженности по заработной плате. На всех документах проставлены синие печати с надписью "ООО "Крестьянское хозяйство "Монолит" и подписи А.Н. Рымаря, указаны ИНН, ОГРН, юридический адрес предприятия.

Но, как утверждает глава хозяйства, ни печать, ни подпись в этих документах не его. А фактический адрес и вовсе взят с потолка.

"Мой юридический адрес совпадает с фактическим — село Мартовка Хабарского района, а указан г. Алейск. ИНН и ОГРН верно, мои, но все эти данные в открытом доступе. Печать на этих документах тоже не моя. Не моя и подпись", — утверждает Рымарь.

Как и во всех предыдущих случаях, судья Алейского городского суда выносит судебное решение взыскать в пользу гражданина Д. сумму, равную указанной задолженности по заработной плате. А гражданин Д. приходит с данным судебным решением в Россельхозбанк в Барнаул, и банк перечисляет гражданину на карту Райффайзен-банка указанную сумму. "А тот в течение часа ее снимает с карточки", — рассказывает Рымарь то, что ему удалось выяснить. Произошло это 16 января. А уже 17 января фермер добивается у судьи г. Алейска отмены судебного решения о взыскании с него "задолженности". Но вернуть деньги не может: в банке отвечают, что они подчинялись судебному решению, а возвращать сумму неоткуда — карта гражданина обнулена.

"Судья должна была проверить все данные. По крайней мере, хотя бы юридический адрес. Но не проверила! Почему?" — возмущается фермер.

Мужчина также обратился в полицию. "Я говорю — вот же в судебных документах указан адрес этого человека, его данные, можно задерживать. А мне говорят — нет, мы его задерживать не будем. Сначала будем разбираться. Опросим твоих работников. Ну, пусть опрашивают. Мне скрывать нечего. Но до сих пор никто никого не опросил".

В хозяйстве у Рымаря работают 12 человек. Пятеро из них трудоустроены круглогодично. Остальные — на сезонные работы. Но, как утверждает фермер, все работники обязательно трудоустраиваются официально со всеми необходимыми отчислениями и в налоговую, и в Пенсионный фонд. Средняя заработная плата в хозяйстве — 11 тысяч 700 рублей.

Вопросы от фермеров:

Во всех трех случаях в качестве пострадавших работников фигурируют жители Новосибирска или Новосибирской области. Почему под "атаку" попали фермеры села Мартовка Хабарского района Алтайского края?

Каждый из граждан, заявивших себя в качестве пострадавших, пришел в суд в конце ноября. В декабре суды состоялись, решения были приняты в пользу "работников". Везде указаны одни и те же сроки трудоустройства (с марта по сентябрь) и одинаковая заработная плата – около 70 000 рублей в месяц, что для села в Алтайском крае — неслыханная сумма. Почему уважаемых судей ни в одном случае не смутила такая высокая заработная плата простых трактористов и механизаторов?

Во всех случаях суды проходили далеко от "места работы": в Алейске, Шипуново и в Бийске. Ни в одном случае суды не связались с владельцами крестьянских хозяйств и не удосужились проверить даже поверхностные данные – правильность названия хозяйства и юридического адреса — в двух случаях уведомления отправлялись на заведомо неверный адрес.

Почему Россельхозбанк не предпринял меры по защите своих клиентов и спокойно в третий раз перевел крупную сумму своего клиента из того же Хабарского района, где уже возникли два спорных случая, о которых банку сообщили?

Официальные комментарии

Пресс-служба Алтайского краевого суда: "Руководителям данных крестьянских хозяйств следует обратиться в краевой суд с жалобой на действия судей, которые выносили решения. Должна быть проведена комплексная проверка, почему произошла такая ситуация и есть ли какая-то виновность или недоработка со стороны судей, которые выносили данные решения".

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю: "Комментировать этот случай пока не можем. Ведь в итоге все может оказаться не так, как сейчас рассказывают граждане. Заявления от данных крестьянских хозяйств полицией Хабарского района приняты. Ведется разбирательство. Делом занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями".

В Россельхозбанк редакция ИА "Амител" отправила официальный запрос с просьбой разъяснить действия банка.

За помощью к губернатору и Путину

Между тем фермеры Хабарского района написали обращение к губернатору Алтайского края и в администрацию президента РФ, в котором просят защитить их от произвола неизвестных.

"Нас и так давят со всех сторон, — говорит Николай Шипанов, — зерно мы вырастили, а цены нет. Как работать — не знаем, надо везде платить, а мы зерно продать не можем. Если по той цене отдадим, что сейчас, — обанкротимся. А тут еще последнее с нас снимают. И защиты нет".

В суд на государство

Алексей Рымарь намерен обратиться в суд с тем, чтобы взыскать деньги с государства: "Я понимаю, что деньги мне не вернут: пока идет "разбирательство", человек их просто спустит. А кто мне тогда должен вернуть мои честно заработанные деньги, если меня ограбили с помощью государства? Если судья, которую наняло на работу государство, совершила ошибку, значит, пусть мои деньги мне и возмещает государство".