С чего обычно начинается новый год? Верно, с обещаний себе стать лучше, начать заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Но как измениться и стать лучше? Для начала нужно понять, что именно вам хотелось бы улучшить, и определить необходимые для этого шаги. Когда цели поставлены, то остается лишь двигаться в нужную сторону, не забывая ценить то, что уже имеете. В этом вам непременно помогут хорошие книги о позитивных переменах от "Читай-города".
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Комментарии
Ещё одни умники. За желанием продать хоть дерьмо, но получить прибыль. Нас учили менять жизнь к лучшему не с помощью советов заграничных писак, чей менталитет в корне отличается от нашего. А вот когда стали менять наше отношение к окружающему , заставлять смотреть на мир глазами "наших друзей из США " - начался бардак. Сначала в головах, а потом в клозете.