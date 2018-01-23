Сотрудники полиции и МЧС спасли водителя грузовика, который застрял на трассе в Кемеровской области в 40-градусный мороз. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, ЧП произошло на федеральной трассе "Новосибирск – Иркутск". Экипаж ГИБДД обнаружил на обочине заглохшую фуру. Полицейские остановились, чтобы выяснить, что произошло. Оказалось, что дальнобойщик ехал из Москвы на космодром в Амурской области. Он перевозил необходимые трубы. В пути в топливном баке грузовика замерзла солярка, и мужчина провел несколько часов в холодной машине.
Полицейские посадили водителя отогреться к себе в машину и вызвали спасателей, которые при помощи тепловой пушки смогли запустить двигатель.
Напомним, сейчас в Западной Сибири стоят морозы. Температура воздуха местами ночью опускается ниже -40 градусов. Спасатели и правоохранители из-за морозов призывают автолюбителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, а также заранее проверить исправность машины, взять буксировочный трос, зарядное устройство для мобильного телефона, теплые вещи и термос с горячим напитком. О непредвиденных ситуациях в пути просят немедленно сообщать в оперативные службы: с мобильного телефона 112 или 02, добавили в полиции.
Комментарии
Молодцы! А так бы и замерз мужик.
Заправляйтесь на нормальных заправках!