Фото: vk.com/barneos22
Авария при участии трех автомобилей произошла в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Сизова в Барнауле днем 23 января.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП случилось около 14:15. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ-21115, Mitsubishi Lancer и Toyota Crown.
В результате аварии пострадал пассажир отечественного авто 1997 года рождения, госпитализация ему не потребовалась.
В настоящий момент полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства аварии.
Комментарии
К сожалению данный перекрёсток на котором бывает и по несколько ДТП в день, не считается у ГИБДД аварийно опасным .
может быть, от водителей все зависит, а не от перекрестка. он - обычный
А что на этом перекрестке аварийноопасного? Башкой вертеть по сторонам просто надо и все, а у нас большинство в телефоне за рулем.
Да я к тому , что экипажи теперь несут службу только в местах концентрации ДТП и судя по этому. При повороте допустим с Попова на Э.Алексеевой и с А.Матросова на Ленинский аварии происходят в десятки раз чаще
Или "кольцо" Юрина - Малахова ( многими любимое))) там даже аварком дежурит но ДПС интересуют исключительно пешиходы у остановки. Однажды даже драку видел когда очередной гений из левого ряда с кольца выезжал. Инспекторы просто отвернулись и смотрели на переход втроём )