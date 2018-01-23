Медалью "За отвагу" наградят учителя пермской школы №127 Наталию Шагулину, которая защищала своих учеников во время нападения на них подростков с ножами. Об этом пишет "Российская газета".
Издание сообщает, что сейчас учительница уже переведена в общую палату из реанимации. Женщина постепенно выздоравливает. Дети тоже идут на поправку. Трое переведены на дневной стационар, двое были выписаны вчера.
Известно, что на предстоящих весенних каникулах пострадавшие дети из этого класса, а также дети учительницы Наталии Шагулиной отправятся в туристическую поездку, а летом по поручению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой — в международный детский лагерь "Артек". Кроме того, они получат материальную помощь из краевого бюджета.
Напомним, при нападении пострадали 15 человек. В больнице остаются еще двое пострадавших детей.
Комментарии