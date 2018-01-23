Движение для всех видов транспорта ограничат вечером во вторник, 23 января, на участке трассы Р-256. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
Движение закроют с 19.10 до 22.10 на участке трассы "ЗАТО Сибирский – трасса "Р-256" полевой район (населенный пункт Контошино)".
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Подёргивание старческими дряблыми мышцами в за -30 градусные морозы негативно скажутся на здоровье солдат, и околевших в машинах граждан РФ!
И охота же им в такой мороз учения устраивать! Или "генерал Мороз" приказал?
Пусть ездиют, они Россию от супостата охраняют! Кругом враги!
23.01.2018 17:56 - гость -
А ты службу то срочную проходил, мистер гость? Хотя б и в нынешнее время, когда к казармам даже уборщицы прилагаются? )) По .. мороз, ежели обстановка требует... Хочу, кстати, напомнить о ставших историческим фактом проблемах тех, кто не хочет с пониманием относиться к своей армии - им приходится кормить и ублажать чужую! ))
Хочу, кстати, напомнить о ставших историческим фактом проблемах тех, кто не хочет с пониманием относиться к своей армии - им приходится кормить и ублажать чужую!
Хоть эти слова и набили оскомину, но у меня все больше складывается впечатление, что противники вкладывания средств в нашу армию, ждут не дождутся чужой. В которой официальные педерасты присутствуют.. Своих дожидаются.