Барнаулец на условном сроке до полусмерти избил своего знакомого

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Житель Барнаула обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека — мужчина жестоко избил своего знакомого.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанин выполнял кладку печи на приусадебном участке. "Во время хозяйственных работ подозреваемый употреблял спиртное со своим знакомым. Между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник, осознавая, что он физически сильнее своего знакомого, нанес ему побои", — уточняют в полиции.
На просьбы прекратить избиение мужчина не реагировал. В итоге потерпевший получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, пневмоторакс справа, а также иные повреждения.
Ему удалось добраться до соседей и попросить вызвать полицию и скорую помощь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В данный момент злоумышленник определен под стражу на два месяца. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а описанное преступление совершил, будучи условно осужденным.
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