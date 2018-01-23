Почти пять миллионов просмотров набрал фейковый трейлер, в котором рассказывается о том, как сложилась судьба героев культового сериала "Друзья". Об этом пишет портал Regnum.ru.
У Майка и Фиби проблемы с браком. А Моника и Чендлер решили развестись. Росс и Рейчел испытывают трудности после долгих лет разлуки. А Джоуи до сих пор не нашел себе пару.
Авторы ролика использовали кадры из сериалов "Эпизоды" с участием Мэтта Леблана, "Город хищниц" с Кортни Кокс, "Веб-терапия" с Лизой Кудроу, а также кадры с вручения кинонаграды "Золотой глобус".
Напомним, культовый сериал "Друзья" впервые вышел на экраны в 1994 году. Десять лет сериал рассказывал о жизни шести лучших друзей — Моники, Рейчел, Фиби, Росса, Чендлера и Джоуи. Телесериал признан лучшим в истории американского телевидения. Он удостоен шести премий "Эмми", а также "Золотого глобуса".
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А кто такой Джошуа?