Биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан отсутствуют в списке потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
"Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательства в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.
"Мы изначально исходили из незыблемого права всех "чистых" спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта", — цитирует чиновника "РИА "Новости".
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Исполком МОК 5 декабря принял решение о том, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018, но под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" и при выполнении определенных условий. Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК, которая 22 января в Москве провела обсуждение ряда вопросов по участию россиян в Играх-2018 с представителями ОКР.
Комментарии
Свинство. Смотреть брезгливо на то как наш спорт вслед за чинушами прогнулся.
Ну что скажите защитники МОК и уничижители наших спортсменов ? Всё правильно ? Нужно загнобить наших спортсменов до смерти и причастных и непричастных ? И стоило ли ехать на эту олимпиаду , где нашим места нет ?
Отсутствие ответа на постоянные пощечины нашей стране от всевозможных организаций и СШП лишает уважения к руководству страны.
Будем ждать проявлений озабоченности российских "шишек"?
За то Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.
Государства оценивались по девяти критериям, в том числе развитию туристической отрасли, социальной сферы, культуры, инновациям, темпам роста экономики, открытости для бизнеса, общему уровню жизни, а также влиянию на мировой арене и историческому наследию.
23.01.2018 17:57
- гость -
ну пиндосы нас на 26 место определили понятно почему, а вот почему вы за это радуетесь? хохлотроль?
враки, с 26 местом так не няньчатся
23.01.2018 18:07
- гость -
родная корея его в утиль списала, а Россия подобрала, обогрела, подлечила и дала вторую жизнь. Ваша точка зрения характеризует только вас плохо.
Садиться играть с заведомыми шулерами как минимум глупо. И недостойно. Думается что руководство страны надеялось что спортсмены сами откажутся от участия на таких условиях. Но "мы же готовились", " мы поедем и всех порвём" и "всем докажем". И наплевать на честь и достоинство страны, которая вас кормила, поила, катала по миру. За то своим присутствием сохраним лигитимность олимпиады и доходы МОК. Кто вам даст кого порвать? Вытрут ноги и выбросят. А если кто-то вдруг возьмёт медальку, так могут и через несколько лет отобрать по заявлению очередного предателя. Поколение плохишей.