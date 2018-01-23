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Тело мужчины обнаружили на улице в Камне-на-Оби

, ИА "Амител"
Вероятно, горожанин замерз насмерть

Фото: ntv.ru

Тело мужчины было найдено во дворе частного дома в Камне-на-Оби 22 января — вполне вероятно, что он замерз насмерть.

Факт обнаружения тела порталу Amic.ru подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Признаков насильственной смерти на трупе не было обнаружено.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится доследственная проверка.

Вполне вероятно, что мужчина замерз насмерть. Как сообщают "Каменские известия" со ссылкой на информацию полиции, незадолго до ЧП он находился вместе со своей сожительницей в гостях.

Отмечается, что женщина ушла домой раньше и легла спать, предварительно заперев дом. Мужчина, вернувшись из гостей, вероятнее всего, находился в состоянии опьянения, что и помешало ему попасть домой.

Напомним, что в настоящее время Алтайский край переживает период сильных морозов. Накануне портал Amic.ru сообщал об обнаружении в Бийске тел престарелой женщины и ее внука, которые, по всей видимости, также замерзли насмерть.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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