Фото: barnaul.org
Глава города Сергей Дугин заявил, что в этом году начнется поэтапный ремонт территорий детских садов Барнаула. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
"Территорию школ мы в течение ряда лет приводили в порядок. Пришло время заняться детскими садами. Будет составлен план поэтапного ремонта территории детских садов. С наступлением теплого времени специалисты проведут объезд детских садов, внесут предложения по первоочередному ремонту территории. Посмотрим, что можно сделать и по обновлению игрового оборудования", — сказал градоначальник на выездном совещании в детском саду №22.
Также на совещании обсудили и питание в дошкольных учреждениях города. По словам заведующей этим детсадом Елены Арляповой, продукты покупают только у алтайских производителей. Дети часто просят добавки, говорят поварам "спасибо".
Родители воспитанников дошкольного учреждения подтвердили, что дети любят приготовленные в детском саду каши, запеканки. На вопрос Сергея Дугина, что вкусного просят дети, одна из мам ответила: "Просят чипсы и конфеты. Хорошо, что в детском саду их нет, только здоровое питание. Конечно, неплохо было бы побольше фруктов, но мы понимаем, что это повысит затраты на питание".
Комментарии
Вот это как раз напрасно. Образование в России бесплатно, вот и пусть образовательная часть в детских садах будет за счёт налогоплательщиков. Пусть бюджет оплачивает непосредственно работу педагогов в детских садах.
Но образование - это может 5% от услуг, предоставляемых ДОУ. Всё остальное не имеет к нему не малейшего отношения - это кормёжка, выгул, вытирание соплей, укладка поспать и присмотр, что б не брали в рот каку.
Детские сады должны быть частными. Должны оплачиваться на 100% родителями. В том числе и ремонт, о котором говорит Дугин. А зарплата педагогов при этом должна быть минимум 30 т.р., что более чем возможно, на сэкономленные от содержания ДОУ деньги.
Любой ответственный родитель потянет услугу частных детских садов.
2014 - год рождения