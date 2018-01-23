Жильцы 11 многоквартирных домов в Бийске во вторник, 23 января, остались без газоснабжения из-за сильных морозов. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".
Отметим, что утром в этот день температура воздуха составила -33 градуса. Это и стало основной причиной отсутствия газа в квартирах. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
В городском управлении по делам ГО и ЧС отметили, что морозы в городе не привели к всплеску ЧП. Выход общественного транспорта на городские маршруты организован по графику.
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Стихия не дает расслабиться коммунальным службам.