Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Сильные морозы не отпустят Алтайский край в среду, 24 января — днем в регионе будет холодно и скользко.
Минувшей ночью температура в крае местами опускалась ниже -40 градусов. Днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температуры в светлое время суток в крае составят -28...-33 градуса, местами -23...-28 градусов.
Ветер будет северный, до пяти метров в секунду, местами с усилением до 10 метров.
В Барнауле также преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит -26...-28 градусов. Ветер будет северный, 2-7 метров в секунду.
Напомним, что из-за продолжающихся холодов в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение. В ночные и утренние часы, по данным синоптиков, температура в регионе может опускаться до -48 градусов.
Комментарии