Девятимесячный Артем едва не погиб при взрыве котла в частном жилом доме в Камне-на-Оби. Об этом пишет газета "Каменские известия".
Напомним, ЧП произошло на улице Алтайской в ночь с 22 на 23 января. В доме проживает мать с тремя детьми. Из-за аномально холодной погоды, господствующей сейчас в регионе, перемерз трубопровод, подходящий к расширительному баку, система отопления стала замкнутой, и из-за перегрева повысилось давление в котле. В результате образовался пар, произошла разгерметизация котла и взрыв. В итоге горячий пар вырвался в помещение кухни, где находилась хозяйка жилища. С термическим ожогом хозяйку дома доставили в центральную районную больницу.
Как пишет издание, рядом с печью стояла детская кроватка. Маленькому Артему уже нужно было ложиться спать, но он закапризничал в кроватке. Тогда буквально за несколько минут до взрыва ребенка взял поиграть старший брат.
Жизнь матери детей сейчас вне опасности. У нее ожоги на ногах средней тяжести.
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