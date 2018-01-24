В 1709 году вышел указ Петра I об основании в Санкт-Петербурге при Адмиралтействе модель-камеры — первого в России морского музея (ныне Центральный военно-морской музей).
В 1755 году указом императрицы Елизаветы Петровны был основан Московский университет. При университете были открыты две гимназии – одна для дворян, другая для разночинцев. Предполагалось, что, становясь студентом, гимназист получит шпагу и вместе с ней дворянское достоинство.
В 1848 году родился Василий Суриков, русский художник-передвижник ("Боярыня Морозова", "Утро стрелецкой казни", "Переход Суворова через Альпы", "Степан Разин").
1919 год – в Советской России выходит директива о борьбе с казачеством. Фактически это означало начало "красного террора" против российского казачества, причем не только в отношении вольных казаков, но и их семей.
В 1924 году во французском городе Шамони состоялись первые зимние Олимпийские игры.
24 января отмечается "сладкий" праздник – Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day).
В 1924 году была образована киностудия "Мосфильм".
В 2011 году произошел теракт в московском аэропорту Домодедово. В результате трагедии погибли 37 человек и еще 170 получили ранения.
В 1984 году был выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
24 января 1965 года ушел из жизни в возрасте 90 лет выдающийся британский политический деятель и полководец, лауреат Нобелевской премии по литературе сэр Уинстон Черчилль.
Комментарии