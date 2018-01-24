Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в 12-этажной высотке на проспекте Комсомольском в Барнауле за 11,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Элитный жилой комплекс в самом центре города с собственной просторной территорией, которая огорожена по всему периметру современным забором. Сам жилой комплекс в отличном состоянии, в квартире витражное остекление выполнено из теплого алюминия от пола до потолка, стильные парадные, охрана, система видеонаблюдения по всему периметру дома и комплекса в целом, имеются детская площадка и прогулочные зоны", — отмечает автор объявления.
В квартире имеется кухня-столовая, три спальни, гардеробные, застекленная лоджия, постирочная, два санузла.
Выполнен дизайнерский ремонт с использованием современных материалов.
"Квартира очень светлая и теплая, с красивыми видами и огромными окнами, планировка двусторонняя. В доме имеется лифт, просторные парадные со стильным дизайном. Развитая инфраструктура района", — также добавляет продавец.
Комментарии
Шикарный отчет
Красиво, ремонт красивый! Но такое чувство что это не квартира, а офис.
Безликий, неуютный дизайн. Даже фото смотреть скучно.