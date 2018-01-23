Жительница Новороссийска нашла семимесячную девочку на свалке в садоводческом товариществе. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, женщина пошла выбрасывать мусор и услышала детский плач. А затем она нашла рядом с одним из контейнеров семимесячного ребенка.
Жительница Новороссийска сразу же позвонила в полицию. Скорее всего, найденная девочка — дочь соседей женщины. Прокуратура отмечает, что сейчас полиция устанавливает их местонахождение.
Состояние ребенка оказалось удовлетворительным, младенец сейчас находится в местной детской больнице.
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