Фото: из сети интернет
25 января отмечается День российского студенчества, Татьянин день. Свою историю праздник ведет с 1755 года, когда императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета. Название дня произошло от имени мученицы Татианы Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января.
Специально к этому дню редакция Amic.ru собрала фотографии студенчества разных лет прошлого века.
Комментарии
Прикольно, люблю рассматривать старые фотографии. Большое видится на расстоянии