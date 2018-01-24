В рамках празднования 100-летия со дня образования пограничных органов 25 января в Бийске пройдут торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине подвига Героя СССР Александра Спекова, передает пресс-служба Пограничного УФСБ России по Алтайскому краю. В этот день в 1940 году красноармеец Александр Спеков — телефонист взвода связи стрелкового батальона 2-го пограничного полка Северо-Западного фронта — погиб в бою с финнами.
В 12:00 состоится возложение цветов к памятнику герою-пограничнику, расположенному возле завода, где работал Спеков. В 14:00 в школе № 31, названной в честь героя, пройдет концерт с выставкой стрелкового оружия и художественной литературы. В 16:30 у здания № 12 по улице имени Спекова состоится возложение цветов к мемориальной табличке, установленной на доме, где жил легендарный пограничник.
В проводимых мероприятиях будут задействованы бийские учащиеся, воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественности, администрации города, сотрудники Пограничных управлений ФСБ России по Алтайскому краю и Республике Алтай, а также почетные гости из Мурманска.
Напомним, в январе 1940 года группа из 13 советских пограничников дала бой роте финских лыжников. Лесную опушку и сторожку, занятую нашими бойцами, с нескольких сторон прошивали пулеметные очереди врага. Державший связь Александр Спеков докладывал в штаб об отбитых атаках со стороны финнов. Видя, как тяжело приходится его товарищам, телефонист откладывал трубку и вступал в бой, стрельбой и гранатами останавливая прорывавшегося к сторожке противника. Когда все его товарищи выбыли из строя, телефонист, доложив в штаб о ситуации, закончил сеанс связи такими словами: "Весь состав караула героически погиб, завершаю передачу, выбрасываюсь в окно, привет Родине". Пограничник выскочил из окна полыхавшей сторожки, сжимая в руке гранату. Боец рухнул среди врагов, подорвав себя и противника.
Александр Спеков родился 18 апреля 1916 года в селе Верещаки Новозыбковского района Брянской области в семье крестьянина. Его отец умер очень рано, после чего семья переехала на Алтай. С 1917 года Александр Спеков жил в селе Сростки. В 1931-м переехал в Бийск. В 13 лет, окончив шесть классов, Александр Спеков стал работать учеником токаря завода "Механлит", а потом токарем ремонтного завода "Сельхозтехника".
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В 1937 году Спекова призвали в ряды Красной Армии, он был направлен связистом в погранвойска на границу с Финляндией. 26 апреля 1940 года за образцовое выполнение боевой задачи и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Александру Спекову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он был похоронен в городе Кандалакша (Мурманская область).
Памятники Александру Спекову установлены в городе Кандалакша и у здания бийской школы № 31. Пограничник навечно зачислен в списки личного состава механического цеха завода "Сельхозтехника". Его имя 30 мая 1958 года было присвоено 10-й пограничной заставе Северо-Западного военного округа. Сегодня имя героя носит одно из отделений Пограничного УФСБ России по западному арктическому району. Именем пограничника названы улицы Бийска, Новозыбково (Брянская область), Кандалакши, а также в селах Сростки и Алдан (Якутия).
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