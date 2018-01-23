Студент МГТУ им. Баумана Артем И. убил свою однокурсницу, после чего совершил самоубийство, сообщает телеграм-канал Mash.
Причиной расправы над девушкой стала неразделенная любовь. Студент расправился над возлюбленной, так как его чувства к ней остались без ответа. Более того, Татьяна выражала симпатию к их общему другу.
Тела молодого человека и его подруги Татьяны С. нашли в их квартире, которую они снимали на двоих. По данным телеграм-канала, убийство произошло вечером в понедельник, 22 января.
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