Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и три его заместителя, которые были героями видеоролика, уволены губернатором Юрием Бергом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации главы региона.
Ранее в Сети появился видеоклип, в котором участвует человек, похожий на министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких, и, возможно, его подчиненные. В начале видео чиновники сидят за рабочим столом, пьют пиво и играют в карты на деньги, которые берут из мешка с надписью "Бюджет". После человек, похожий на министра, зачитывает несколько "указов губернатора" о том, что в лесу области появились "косматые чудовища", и о необходимости развивать внутренний туризм. Далее чиновники переодеваются в исторических персонажей, пьют алкоголь, бранятся, демонстрируют различное оружие, изображают танец у шеста и мужской стриптиз.
"Губернатор области Юрий Берг уволил главу минсельхоза Виктора Петровича Тонких, а также троих его заместителей, которые были в ролике", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что после появления видео в интернете прошло срочное совещание, были вызваны участники клипа.
Комментарии
В наш XXI век, когда есть интернет, где люди со всего света показывают, что жизнь бывает разноцветной и и бликует тысячами оттенков; когда можно сесть на самолет и через 6 часов ты будешь на другом конце мира у нас всех пытаются подстричь под одну гребенку, уровень и серый цвет. Ты только немного расслабишься, улыбнешься, а тебя опять в эту боку с го..ном - не высовывайся,будь как все: серый и понурый. А мужикам просто это всё надоело и они захотели даже не выделиться, а просто улыбнуться и поднять настроение окружающим. А им по лбу и приказ "Лежать тихо, работает Россия!"
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