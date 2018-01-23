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Фигуристы Столбова и Букин не допущены до Олимпийских игр в Пхёнчхане

, ИА "Амител"
МОК принял соответствующее решение без объяснения причин

Фото: twizzle.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не приглашать российских фигуристов Ксению Столбову, выступающую в парном катании, и Ивана Букина (танцы на льду) на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

МОК принял соответствующее решение без объяснения причин. В этой связи в ФФККР назвали действия международных функционеров "безосновательными и абсурдными", которые снова показывают несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые решения.

Недопуск Столбовой и Букина также нарушает нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в части неприятия дискриминации и соблюдения принципов солидарности и честной игры, полагают в Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что МОК не стал включать в список приглашенных на соревнования шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова и биатлониста Антона Шипулина.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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