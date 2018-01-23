Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не приглашать российских фигуристов Ксению Столбову, выступающую в парном катании, и Ивана Букина (танцы на льду) на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
МОК принял соответствующее решение без объяснения причин. В этой связи в ФФККР назвали действия международных функционеров "безосновательными и абсурдными", которые снова показывают несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые решения.
Недопуск Столбовой и Букина также нарушает нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в части неприятия дискриминации и соблюдения принципов солидарности и честной игры, полагают в Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее сообщалось, что МОК не стал включать в список приглашенных на соревнования шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова и биатлониста Антона Шипулина.
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