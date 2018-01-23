МКС могут заменить российской космической станцией

В случае прекращения работы международной космической станции ее функции может взять на себя новая российская орбитальная станция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгения Микрина.
Микрин в рамках проходящих в Москве "Королёвских чтений" отметил, что проект потенциальной отечественной станции предполагает, что она будет состоять из пяти модулей. Космический аппарат будет рассчитан на экипаж из трех человек, а его масса может превысить 60 тонн.
Проектирование пилотируемой орбитальной станции МКС началось 20 ноября 1998 года, с тех пор она применяется в качестве многоцелевого космического исследовательского комплекса. В проекте участвуют 14 государств: Россия, США, Япония, Канада, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Франция, Испания, ФРГ, Швеция и Швейцария. Управление полетами на МКС проводят два центра: российский, расположенный в подмосковном Королёве, и американский, находящийся в американском городе Хьюстоне (штат Техас). За время существования на МКС побывало более 200 человек из 15 государств. В 2015 году Роскосмос и NASA договорились продлить срок эксплуатации МКС до 2024 года.
Комментарии
насмешили с утра...
Как бы я хотел взглянуть на Землю из космоса...