Сейчас электронный кассир, рассматриваемый в качестве терминала самообслуживания, находит все большую популярность среди самых разнообразных сфер деятельности, требующих автоматизации бизнес-процессов, включающих совершение заказа, приобретение товара или услуги, прием оплаты, обеспечение дополнительного функционала торговой точки.
По оценкам отраслевых специалистов, в настоящий момент более 60% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет предпочитают пользоваться услугами устройств самообслуживания. Согласно их данным, уже в ближайшем будущем данная тенденция будет стабильно набирать обороты и в конечном итоге приведет к максимальному отказу от касс и стоек с персоналом. И это обусловлено рядом преимуществ:
- удобный, универсальный и современный сервис;
- сокращение количества персонала, модернизация инфраструктуры и снижение общих затрат;
- автоматизация бизнес-процессов;
- предоставление системы учета платежей и отчетности.
При этом такой терминал легко адаптируется для любых видов торговой деятельности или оказания услуг, среди которых:
- магазины электроники, цифровой и бытовой техники;
- магазины товаров повседневного спроса (дрогери);
- магазины хозяйственных, отделочных материалов и оборудования, товаров для дома и сада (DIY-магазины);
- аптеки и медицинские учреждения (стоматология, платные клиники, лаборатории)
- магазины одежды, обуви (бутики);
- автосервисы, магазины по продаже автозапчастей;
- парикмахерские, барбершопы, салоны красоты, СПА-салоны;
- фитнес-клубы, спортивные комплексы, бассейны;
- точки общественного питания, фастфуды, рестораны, закусочные, фуд-корты;
- столовые на предприятиях, общественное питание в организациях, учебных заведениях;
- сфера ЖКХ, управляющие компании;
- системы контроля доступа, платные парковки, продажа билетов.
Также использование электронных касс возможно в любых других сферах, связанных с реализацией услуг и коммерческой торговлей.
Конечное решение позволяет владельцу торговой сети сэкономить на персонале, увеличить поток клиентов, повысить качество и скорость обслуживания, сократить или полностью исключить доступ персонала к наличным средствам при получении оплаты. Значительно уменьшаются площади, выделяемые под кассы и стойки реализации.
Терминал самообслуживания также позволяет принимать банковские карты, эффективно решает вопрос со сдачей — выдает наличные или зачисляет сдачу на мобильный телефон или в счет следующей покупки.
Клиент получает качественное и оперативное обслуживание, отвечающее актуальным тенденциям и требованиям к современному формату торговли/оказанию услуг. При этом значительно снижается количество очередей, обеспечиваются гибкие варианты оплаты, имеется система личного платежного кабинета для каждого пользователя, с корзиной платежей, SMS, Push, E-mail, Telegram уведомления. Возможно внедрение программ лояльности, использование дополнительных услуг терминала — оплата сторонних платежей.
Расходы на обслуживание терминала минимальны, тем более если устройство находится в собственности и располагается на своей площади. Терминальное ПО позволяет применять гибкую тарификацию, доработки и кастомизацию – по желанию заказчика.
Опираясь на облачное программное обеспечение Pay-Point Cloud, компания Pay-Point предоставляет универсальное комплексное решение — терминал самообслуживания в формате электронного кассира для автоматизации приобретения и оплаты товаров и услуг, со стилизованным кастомным (подходящим для конкретной организации) интерфейсом.
Владельцы магазинов, торговых сетей могут приобрести терминал самостоятельно или у партнеров компании Pay-Point, установить его в зоне расположения необходимых площадей, установить облачное программное обеспечение Pay-Point, включающее прием платежей, необходимый интерфейс и, возможно, какой-либо дополнительный программный функционал, и начать коммерческую деятельность в современном формате.
Компания Pay-Point предлагает не просто программный продукт, а полный комплекс услуг, объединенных в законченное решение для коммерческого бизнеса:
- программное обеспечение для терминалов самообслуживания;
- подбор оборудования;
- интеграция с внутренней системой/CRM;
- консультационные услуги/техническая поддержка.
Автоматизация в формате приобретения и внедрения терминалов самообслуживания — электронных кассиров позволяет вывести деятельность на современный технологический уровень, получить конкурентное преимущество, является перспективным шагом по поддержанию и развитию бизнеса.
Компания Pay-Point:
г. Барнаул, ул. Малахова, 146В, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-27-27
Сайт: pay-point.com
E-mail: hello@pay-point.com
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