Среда, 24 Январь, 09:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Депутаты Госдумы предлагают приравнять к официальному браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства. Поддерживаете ли вы это решение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,41
€ 69,07
654384
-32°
Обь
335см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в доме купца Морозова Морозы в Алтайском крае Выборы президента - 2018
Новости

Самый дешевый автомобиль в мире появится в России в новой модификации

, ИА "Амител"
Стоимость такой мотоколяски не возрастет по сравнению со стандартной модификацией

Фото: avtonam.ru

Самый дешевый автомобиль в мире, как принято называть это транспортное средство в СМИ, получит грузопассажирскую модификацию — без задних пассажирских сидений. Она будет рассчитана для эксплуатации коммерческими организациями, пишет "Российская газета".

"Новая версия уже в базовой комплектации включает боковое остекление, замок водительской двери, инерционные ремни, что отсутствовало в пассажирской стандартной версии Qute. Данный квадрицикл при желании также можно оснастить отопителем салона", — рассказала глава департамента коммерческого транспорта "Ист Вест Моторс" Екатерина Логачева.

Накануне компания получила необходимый для вывода новой версии Qute на российский рынок сертификат. Из него стало ясно, что длина микромобиля составит 2 752 мм, ширина — 1 312. Однако при прежних габаритах существенно вырастет снаряженная масса квадрицикла — с 399 кг до 521 кг. Такой Qute сможет перевозить уже не только пиццы и корреспонденцию — его грузоподъемность составит 225 кг.

"Поставки новой версии мы ожидаем весной 2018 года", — сообщила Логачева.

По ее словам, стоимость такого квадрицикла не возрастет по сравнению со стандартным. В настоящее время его предлагают за 330 000 — 365 000 в зависимости от оснащенности зимними опциями.

Предзаказы на Bajaj Qute в России дистрибьютор стал собирать в мае 2016 года, а живые продажи квадрициклов с одноцилиндровыми бензиновыми моторами объемом 217 кубических сантиметров мощностью 13 лошадиных сил стартовали в октябре. Конкретные объемы реализации  в "Ист Вест Моторс" не уточняют, но называют их удовлетворительными.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.01.2018 22:51
iOne

Даже в базовой комплектации по-круче многих жигулей...

0  0
23.01.2018 23:14
Doka

"Самый дешевый автомобиль в мире появится в России в новой модификации" - Самый дешевый автомобиль в мире появится И в России в новой модификации. Разница есть? Или журналистам по барабану?

0  0
23.01.2018 23:32
- гость -

Даже в базовой комплектации по-круче многих жигулей...
---
не то слово, на голову лучше любых жигулей

0  0
23.01.2018 23:35
- гость -

в базовой комплектации включает боковое остекление

надо брать

0  0
24.01.2018 08:51
- гость -

какое убожество

0  0
24.01.2018 08:59
- гость -

За 330 рубасов жигулями обложиться можно

0  0
24.01.2018 09:51
охренеть!!!

почему в Индии эта тележка стоит меньше 1000долл , пятиместная полноценная Тата нано стоит 2000 долл, а в Росии 5000долл?
Модель «Нано», разработанная индийской компанией «Tata Motors», на данный момент считается самым дешёвым автомобилем в мире и стоит (в минимальной комплектации и до налогов) 1&#8201;979 долларов.
Из плюсов «Нано» можно отметить:
1) малое потребление топлива — не более 5 литров на 100 километров;
2) традиционно более низкие расходы для автомобилей небольших размеров (сравните, например, стоимость замены всех четырёх колёс — покрышек и дисков — для 14-ти и для 17-дюймовых колёс. В некоторых странах ежегодный налог на автомобиль зависит от его веса. Шестисоткилограммовая «Нано» гарантированно попадает в нижнюю категорию по такому налогу);
3) экологичность: выброс СО2 составляет 110 г/км, что меньше, чем у больших мотоциклов, — двухцилиндровый двигатель «Нано» объёмом 624 куб. см и мощностью 33 л.с. соответствует стандарту «Евро-4»;
4) довольно большая вместимость для автомобиля такого класса — при длине 3,1 м, ширине 1,5 м и высоте 1,6 м «Нано» по спецификации является 5-местным автомобилем.

0  0
24.01.2018 09:54
- гость -

традиционно более низкие расходы для автомобилей небольших размеров (сравните, например, стоимость замены всех четырёх колёс — покрышек и дисков — для 14-ти и для 17-дюймовых колёс.

это на какие небольшие автомобили ставят 17" колеса?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:50
Правоохранители задержали двух соучастников нападения на школу в Бурятии 0
09:38
Альпинистка Марина Танкова из Барнаула покорила вершину Аконкагуа 5
09:36
Российский флаг запретили проносить на трибуны во время ОИ-2018 в Пхенчхане 12
09:22
Профессор МГУ не стал принимать экзамен у студента в кипе 0
09:07
Мединский объяснил, почему запретили показ фильма "Смерть Сталина" 9
09:00
Задай вопрос гендиректору Барнаульской горэлектросети
Оставить вопрос можно в комментариях к данной новости
08:48
Писательница Урсула Ле Гуин скончалась в США 3
08:28
Более 30 человек тушили административное здание в Барнауле 3
08:13
Как приготовить соленое мороженое и советское эскимо дома? 0
08:04
День российского студенчества пройдет в АлтГТУ 0
07:50
Ученик Мейерхольда и учитель Шукшина: чем знаменит режиссер Михаил Ромм 0
07:40
Имущество "Сибмоста" в Барнауле может уйти с молотка по решению арбитража 0
07:34
Почему алтайские школьники плохо питаются при хороших школьных столовых 29
07:22
Города ЧМ-2018 по футболу: как добраться и что посмотреть в Калининграде 0
07:19
"Ограбили с помощью государства": алтайские фермеры просят защиты у Путина 18
07:03
Дизайнерскую квартиру с огромными окнами продают в Барнауле за 11,3 млн руб 3
07:00
Прыжок в бессмертие: как Бийск почтит память Героя СССР Александра Спекова 0
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 24 января 0
06:32
Что делать, если управляющие компании нарушают нормы предоставления услуг 0
06:21
Дом, самолет, лампу: что можно сделать из пивных банок 0
06:13
Днем до -33: период аномального холода продолжается в Алтайском крае 0
06:01
Новый год — новые цены: бензин опять начал дорожать в Алтайском крае 6
05:19
Претендентка на "мисс Екатеринбург" устроила ДТП с четырьмя погибшими 4
04:12
Бабушка отлупила соперника ее внука прямо на ринге 0
03:03
Путин назвал важнейшие качества современного судьи 12
02:39
Госдума хочет поддержать молодежь при поиске первой работы 1
01:37
Картина Звягинцева "Нелюбовь" номинирована на "Оскар" 0
00:24
Томские ученые разработают реестр юридических определений 0
23:29
Дочь Пескова удалила пост об "очередном беспределе" 9
23:19
Сенатор предложила создать альтернативные Олимпийские игры 3
23:05
"Единая Россия" подумает над обеспечением безопасности детей 3
22:48
iPhone взорвался в магазине после укуса покупателя 4
22:26
Посольство РФ пошутило над британским генералом 1
22:06
Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны 8
21:46
МКС могут заменить российской космической станцией 2
21:22
Самый дешевый автомобиль в мире появится в России в новой модификации 8
21:02
Влюбленный студент Бауманки убил однокурсницу и покончил с собой 1
20:29
Фигуристы Столбова и Букин не допущены до Олимпийских игр в Пхёнчхане 0
20:17
Главу минлесхоза Оренбуржья уволили после скандального клипа с чиновниками 9
20:08
Умер актер, сыгравший фиолетового телепузика Тинки-Винки 2
19:43
Женщина в Новороссийске нашла семимесячную девочку на свалке 1
19:26
Ребенок едва не погиб в частном доме в Алтайском крае при взрыве котла 0
19:08
Коротко о главном: природа нападений на школы, антивыборные листовки и гало
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 января
18:50
Жильцы 11 многоквартирных домов в Бийске остались без газа из-за морозов 1
18:26
Дугин пообещал отремонтировать территории детских садов в Барнауле 2
18:04
Почти 5 млн просмотров набрал фейковый ролик о продолжении сериала "Друзья" 1
17:50
Что будет, если на морозе выдуть мыльные пузыри 2
17:33
Дальнобойщик застрял на кузбасской трассе в 40-градусный мороз 3
17:22
Движение ограничат на алтайской трассе из-за прохождения военных колонн 6
17:12
СМИ: Шипулин, Устюгов и Ан могут пропустить зимнюю Олимпиаду в Корее 10

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.