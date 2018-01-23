Самый дешевый автомобиль в мире, как принято называть это транспортное средство в СМИ, получит грузопассажирскую модификацию — без задних пассажирских сидений. Она будет рассчитана для эксплуатации коммерческими организациями, пишет "Российская газета".
"Новая версия уже в базовой комплектации включает боковое остекление, замок водительской двери, инерционные ремни, что отсутствовало в пассажирской стандартной версии Qute. Данный квадрицикл при желании также можно оснастить отопителем салона", — рассказала глава департамента коммерческого транспорта "Ист Вест Моторс" Екатерина Логачева.
Накануне компания получила необходимый для вывода новой версии Qute на российский рынок сертификат. Из него стало ясно, что длина микромобиля составит 2 752 мм, ширина — 1 312. Однако при прежних габаритах существенно вырастет снаряженная масса квадрицикла — с 399 кг до 521 кг. Такой Qute сможет перевозить уже не только пиццы и корреспонденцию — его грузоподъемность составит 225 кг.
"Поставки новой версии мы ожидаем весной 2018 года", — сообщила Логачева.
По ее словам, стоимость такого квадрицикла не возрастет по сравнению со стандартным. В настоящее время его предлагают за 330 000 — 365 000 в зависимости от оснащенности зимними опциями.
Предзаказы на Bajaj Qute в России дистрибьютор стал собирать в мае 2016 года, а живые продажи квадрициклов с одноцилиндровыми бензиновыми моторами объемом 217 кубических сантиметров мощностью 13 лошадиных сил стартовали в октябре. Конкретные объемы реализации в "Ист Вест Моторс" не уточняют, но называют их удовлетворительными.
Комментарии
Даже в базовой комплектации по-круче многих жигулей...
"Самый дешевый автомобиль в мире появится в России в новой модификации" - Самый дешевый автомобиль в мире появится И в России в новой модификации. Разница есть? Или журналистам по барабану?
Даже в базовой комплектации по-круче многих жигулей...
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не то слово, на голову лучше любых жигулей
в базовой комплектации включает боковое остекление
надо брать
какое убожество
За 330 рубасов жигулями обложиться можно
почему в Индии эта тележка стоит меньше 1000долл , пятиместная полноценная Тата нано стоит 2000 долл, а в Росии 5000долл?
Модель «Нано», разработанная индийской компанией «Tata Motors», на данный момент считается самым дешёвым автомобилем в мире и стоит (в минимальной комплектации и до налогов) 1 979 долларов.
Из плюсов «Нано» можно отметить:
1) малое потребление топлива — не более 5 литров на 100 километров;
2) традиционно более низкие расходы для автомобилей небольших размеров (сравните, например, стоимость замены всех четырёх колёс — покрышек и дисков — для 14-ти и для 17-дюймовых колёс. В некоторых странах ежегодный налог на автомобиль зависит от его веса. Шестисоткилограммовая «Нано» гарантированно попадает в нижнюю категорию по такому налогу);
3) экологичность: выброс СО2 составляет 110 г/км, что меньше, чем у больших мотоциклов, — двухцилиндровый двигатель «Нано» объёмом 624 куб. см и мощностью 33 л.с. соответствует стандарту «Евро-4»;
4) довольно большая вместимость для автомобиля такого класса — при длине 3,1 м, ширине 1,5 м и высоте 1,6 м «Нано» по спецификации является 5-местным автомобилем.
традиционно более низкие расходы для автомобилей небольших размеров (сравните, например, стоимость замены всех четырёх колёс — покрышек и дисков — для 14-ти и для 17-дюймовых колёс.
это на какие небольшие автомобили ставят 17" колеса?