Фото: beta-img2.zr.ru
Цены на топливо вновь поползли вверх в Алтайском крае после двухнедельного "затишья". По информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 14 по 21 января стоимость ГСМ сильнее всего поднялась именно в Сибирском федеральном округе.
Относительно бензина АИ-92 сообщается: "Наибольшее повышение средней цены отмечено в Сибирском ФО – на +0,06 руб./литр, до 37,24 руб./литр, на фоне роста цен в сети АЗС одной из ВИНК в Томской области, Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва, Хакасия".
Что касается АИ-95, то и в данном случае максимальное повышение средней цены отмечено в Сибири — на +0,07 руб./литр, до 39,33 руб./литр, вследствие увеличения цен в пяти субъектах, при этом стоимость автобензина сохраняется на минимальном уровне в целом по РФ.
Зимняя солярка заметнее всего прибавила в цене также в СФО. "Наибольшее повышение цен произошло в Сибирском ФО – на +0,13 руб./литр, до 41,62 руб./литр, преимущественно за счет роста цен в сети АЗС одной из ВИНК в 10 субъектах, с максимальным приростом в Республике Тыва, где преобладают независимые компании", — констатируют в ЦДУ ТЭК.
Непосредственно в Алтайском крае средние цены на АИ-92, АИ-95 и зимнее дизельное топливо выросли на 15 копеек. В итоге средняя стоимость 92-го бензина составила в нашем регионе 37 рублей, 95-го — 38,89 рубля, зимней солярки — 40,53 рубля.
Отметим также, что в Алтайском крае рост цен на ГСМ, наблюдавшийся в ноябре-декабре 2017 года, с началом 2018-го прекратился. Впрочем, в новом году регион не смог прожить без роста цен на топливо и месяца.
Комментарии
Ничего страшного. По настоящему рост заиграет после 20!8 Вовы
Дружно голосуем за Путина, чтоб стабильно
Когда нажрутся то?
А что русские терпилы, не то что за бугром, чуть что вся страна бастует.
Это как на работе: кто везёт, на того и нагружают
Не зря ФАС опубликовало расчёты стоимости