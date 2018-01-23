Актер Саймон Шелтон Барнс, который сыграл Тинки-Винки в популярном ранее шоу "Телепузики", умер в Великобритании, сообщает LIFE со ссылкой на Independent.
Причина кончины пока не сообщается. Однако известно, что Барнс скончался спустя четыре дня после того, как ему исполнилось 52 года.
Актера проводят в последний путь 7 февраля. Гостей попросили прийти на похороны в яркой одежде, чтобы почтить память Барнса.
Oh-O #RIP #TinkyWinky— Bert-Jan Dokter (@bjdokter) January 23, 2018
Simon Shelton Barnes (52) pic.twitter.com/SJPPvnlIlv
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