Сбербанк обратил взыскание на заложенное имущество мостостроительной компании "Сибмост" на сумму 680 млн рублей в четырех регионах. В числе прочего имущества значится земельный участок и прирельсовые площадки в Барнауле, а также производственные базы, расположенные по адресу Мостоотряда № 96 (Алтайский филиал "Сибмоста").
Как пишет "Коммерсантъ", Арбитражный суд Новосибирской области в экономическом споре принял сторону банка. "Обратить взыскание на имущество АО "Сибмост", являющееся предметом залога, посредством продажи с публичных торгов",— говорится в определении суда.
В перечень имущества включены комплексы нежилых зданий, земельные участки в Хакасии, расположенные в том числе по адресу Мостоотряда № 91 (филиал "Сибмоста" в Абакане). Также в перечне значатся склады, механические мастерские в Кемерово, комплекс зданий и сооружений по адресу Мостоотряда № 85 (новокузнецкий филиал), несколько зданий и земельный участок в селе Раздольное Новосибирской области, земельные участки и здания в Новосибирске по улице 2-я Станционная, а также указанное выше имущество в Барнауле. В "Сибмосте" не стали комментировать, как это решение суда может отразиться на дальнейшей деятельности компании.
В материалах дела сообщается, что в 2015 году Сбербанк предоставил "Сибмосту" кредит для погашения задолженности компании по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между банком и "Сибмостом" в 2012 году. Заемщик обязался уплачивать кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 13,85% годовых. Задолженность заемщиком не была погашена.
Дело о банкротстве "Сибмоста" рассматривается в суде с июля 2016 года. Иски о признании компании банкротом подали около двух десятков кредиторов. Крупнейший из них — Сбербанк с долгом более 4,6 млрд рублей.
В сентябре 2017 года контроль над "Сибмостом" получило московское "Объединенное мостостроительное предприятие", созданное в марте 2017 года компанией "СТА-капитал", входящей в структуру АФК "Система", "СБК баланс", связанным со Сбербанком, а также ООО "Звенигородская ДСК", зарегистрированным в Московской области.
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