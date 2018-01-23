Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе. По его словам, если США продолжат вводить санкции против России, это станет сигналом "объявления войны", пишет РБК со ссылкой на Financial Times.
По его мнению, любые экономические санкции против российских финансовых институтов будут похожи на "объявление войны".
"Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне, или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве", — отметил Костин.
Он считает, что сейчас начинается этап новой гонки вооружений: "НАТО требует больше оружия и распространяет большое количество оружия в Европе, Россия будет отвечать тем же".
По мнению Костина, от этого выиграют "только генералы и те, кто производит оружие". "Америка призывает Европу больше платить за это. Кому это нужно? Это очень опасно", — добавил глава ВТБ.
Он также подчеркнул, что если это и не приведет к ядерной войне, то еще больше испортит отношения между Москвой и Вашингтоном.
"Кто знает, что произойдет в Сирии, или в Прибалтике, или в Черном море, где у вас есть американские военные корабли. Чем больше у вас оружия, тем больше оснований полагать, что может просто случайно произойти вспышка", — заявил Костин.
Помимо этого, он сказал, что "не обеспокоен" вероятностью введения личных санкций против него, что якобы может помешать ему ездить в США или иметь банковские счета в Штатах.
Комментарии
США вводит санкции не против России, а против некоторых упырей окопавшихся в России и жирующими на наворованное за её пределами.
Смотритека это чудо уже про войну заговорило, за этих упырей воевать, за их богатство, чтоб они могли за рубежом кайфовать на всю катушку?
Сына своего туда пошли. А народ России, в душе, только поддержит эти санкции против жуликов и воров. Нормальным, честным людям никакие санкции не грозят. И для нормальных людей Американское посольство сгодится, не нравится, обходи его стороной.
мужчине что то прищемили? санкции, они нам только на пользу, так наш кандидат экономически наук говорил.
Это что за разговорчики? Все же знают, что санкции нас только сильнее делают, от них нам только лучше!
Ростовщик рассуждает о войне РФ и США за его банковские счета в США!
Дак следующие февральские санкции планируется ввести не против людей, а запрет на покупку облигаций РФ. Простыми словами, те бумажки, которые печатаются в США и по которым у них долг, также печатаются и у нас, и под них в принципе мы и живем 3 года, т.к. проблема с кредитованием у банков после санкции. Вот в феврале если покупать их запретят, больше внешних денег будет брать неоткуда, а бюджет дефицитный .
24.01.2018 08:45
- гость -
чтобы бюджета хватало надо пересажать тех кто его пилит и с него откатывает. госконторы должны работать в бюджет страны, а не в карман их руководителей. перестать разбазаривать на всякие гнилые проекты типа конторы чубайса и всяких войн непонятно где и за кого. не давать в займы тем кто не собирается отдавать, да вообще никому не давать, раз самим мало. посокращять зарплаты всяких депутатов и чиновников - пусть среднюю по стране получают, ненравится, пусть способствуют росту это зп. пенсии также пусть все получают примерно одинаково, а то один 8000, а другой 120000 причём тот кто больше получает своей деятельностью больше вредил. Сократить и разогнать половину чинуш. нефиг устраивать всякие ЧМ по футболу если самим жить неначто. И всё на всех хватит, даже ещё останется.
24.01.2018 08:56
месный
Господи! И вот таких глупых пол - страны(если не больше). Не обособляться надо, а консолидироваться , взаимодействовать с другими странами, иначе никакого развития - ни экономического, ни промышленного не будет. Нельзя жить в изоляции!
24.01.2018 09:14
гость
совершенно верно - нужно производить ту продукцию которую охотно купят в других странах, и не только в лаосе, алжире или каком мозамбике - а в европе, сша и прочих развитых странах.