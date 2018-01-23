Посольство РФ пошутило над британским генералом

Посольство России в Великобритании отреагировало на заявления главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерала Ника Картера, сообщает LIFE.
Картер ранее заявил о враждебности России и о возможных атаках с ее стороны.
Дипломаты обратили внимание на одно из высказываний Картера о том, что кибервойна с Россией "теперь стала большей угрозой, чем терроризм".
"Должно быть, потому что террористы ИГИЛ* были побеждены Россией?" — иронично подметили в официальном микроблоге посольства России.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.
Must be because ISIS terrorists have been defeated by Russia? pic.twitter.com/na127jLAWY— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 23, 2018
Комментарии
Вот подкололи так подкололи !!!
Жгут!!!