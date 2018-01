Посольство РФ пошутило над британским генералом

Посольство России в Великобритании отреагировало на заявления главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерала Ника Картера, сообщает LIFE.

Картер ранее заявил о враждебности России и о возможных атаках с ее стороны.

Дипломаты обратили внимание на одно из высказываний Картера о том, что кибервойна с Россией "теперь стала большей угрозой, чем терроризм".

"Должно быть, потому что террористы ИГИЛ* были побеждены Россией?" — иронично подметили в официальном микроблоге посольства России.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.

Must be because ISIS terrorists have been defeated by Russia? pic.twitter.com/na127jLAWY