Проверка на подлинность батареи iPhone 8 чуть не обернулась серьезными травмами для дотошного покупателя в китайском магазине, сообщают "Вести".
Этот момент зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел днем 19 января в центральном Китае, однако местные СМИ не уточняют, где именно.
Посетитель магазина электроники после долгих расспросов продавца решил только ему известным способом развеять все сомнения относительно подлинности оказавшейся в его руках модели iPhone 8 — он прикусил крышку зубами, таким образом проверяя установленную батарею.
"Реакция" батареи не заставила себя ждать — аккумулятор взорвался спустя секунду в считанных сантиметрах от лица покупателя.
Комментарии
сила сжатия челюстей 120кг, не меньше
хотя.... наверное он фокусник. забрал настоящий телефон, а муляж бабахнул
развеять все сомнения относительно подлинности оказавшейся в его руках модели iPhone 8
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Сразу видно, что чувак опытный и просто может отличить поддельный от настоящего.
Хорошо еще, что в жо.... не засунул, чтобы сканер отпечатка проверить.