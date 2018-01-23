Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что думская фракция обсудит обеспечение безопасности детей с экспертами и общественными деятелями, пишет "Парламентская газета".
По его словам, широкое обсуждение инициатив позволит принять взвешенное решение в интересах общества, интересах детей.
"Инициативы в защиту несовершеннолетних, безусловно, важны, особенно в свете последних трагических событий. Но пока это устные предложения, инициатив еще нет. Эти вопросы мы обязательно будем обсуждать во фракции", — сказал Исаев.
При этом он отметил, что для этого у фракции есть возможность обсуждать безопасность детей на экспертных советах и в Координационном совете по вопросам законодательства.
"Всесторонне обсудим. А также изучим опыт других стран, послушаем мнение экспертов, специалистов. Будем принимать взвешенное решение в интересах общества, интересах детей", — добавил Исаев.
Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сообщила о разработке законопроекта, защищающего несовершеннолетних от информации, побуждающей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни. Предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов, содержащих соответствующую информацию. Также предлагается дать право удаления зеркал таких сайтов в течение одного дня. Член думского Комитета по международным делам Виталий Милонов предложил запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях.
Комментарии
А ещё можно запретить преступникам, законы нарушать
Не, Милонов куда круче, чем Жириновский в молодости!
Ещё бы надо детям запретить читать книжки. В наше время можно любую книжку с интернета скачать. Вы хоть представляете чего они там начитаться могут?!
И самое главное надо. Голосовать должны иметь право люди только старше 55 и 60 лет. Молодые совсем ничего не знают о телевизоре, Киселёве и Соловьеве.