Неожиданно завершился аукцион, на котором был определен подрядчик по строительству дамбы близ села Быстрянка Красногорского района Алтайского края. Стоимость инженерной защиты от наводнений в ходе торгов снизилась с 254,7 млн рублей до 151,5 млн рублей. Таким образом, лот подешевел сразу на 40%. Для столь крупной закупки данный случай является беспрецедентным и одновременно вызывает вопросы к авторам проектно-сметной документации по этому объекту.
Как следует из материалов сайта госзакупок, всего на конкурс заявилось 7 компаний, все они были допущены комиссией до процедуры торгов. Два участника тендера играть на понижение не решились, зато 5 оставшихся устроили самый настоящий демпинг. Вначале ценник с 254,737 млн рублей опустился до 227,99 млн рублей. Далее стоимость дамбы упала до 225 млн рублей. Однако трио конкурсантов пошло еще дальше в своем желании забрать лот во что бы то ни стало. Так, вскоре была предложена цена в 194,874 млн рублей. Ну а развязка торгов превзошла все ожидания.
Двое участников рискнули сбить стартовую цену более чем на 100 млн рублей. Вначале последовало предложение на 152,842 млн рублей, а следом — 151,568 млн рублей. По сравнению с начальной ценой контракта "скидка" составила 40,5%.
Аукцион прошел утром 22 января, однако до сих пор имя победителя в карточке закупки не фигурирует. Портал Amic.ru проинформирует своих читателей, как только будет официально назван подрядчик.
Напомним, дамба на реке Катунь должна быть построена уже к 1 октября 2019 года. Она необходима для защиты села Быстрянка от паводковых наводнений. Протяженность защитного сооружения составит 1,482 км, ширина гребня — 6 м. Максимальная высота дамбы — 4,77 м.
В катастрофический паводок 2014 года у этого населенного пункта Катунь резко вышла из берегов и затопила прилегающие улицы, жилые дома, огороды и хозяйственные постройки. В результате паводка на территории Быстрянки было размыто около 50 м берега на участке длиной 800 м, разрушено 9 жилых домов по улице Садовой. Под угрозой обрушения остается еще 26 домов, расположенных в непосредственной близости от реки.
Комментарии
Главное, чтобы тот, кто собирался строить ее за 250 и не выиграл тендер, не сломал щедрому ноги
Это просто Нодар завален работой ! А так бы селф освоил по первоначальной !
видно кто то левый залез в аукцион, не удалось бабло умыкнуть. хотя сейчас начнут давить на победителя, то бы отказался заключать контракт
Нормально на 40 так скинул, вы посмотрите как проходят аукционы по пожарке, охранке и электрике, все как минимум на 40% падают когда участников много. И самое интересно выполняют с этими показателями работы и все ок
Главное чтоб потом дамбу эту не смыло весной.
Главное чтобы не поставили кусок фанеры зе 10 тыс, который смоет первой же волной.
И всё равно дешевле было бы переселить в неподтопляемую зону этого села.
Тут вопросы не к авторам проектно-сметной документации, а к авторам сметных нормативов в Российской Федерации. В результате применения которых по любому объекту вылазит цифра, не имеющая никакого отношения к правде жизни. Конечным же результатом является 16 км дороги в Подмосковье по цене годового бюджета Алтайского края.