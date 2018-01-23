Сенатор Татьяна Лебедева считает, что "подлые удары" под дых от Международного Олимпийского комитета не закончатся, и ответом на злоупотребления МОК может стать создание своих альтернативных Олимпийских игр, пишет "Парламентская газета".
Ранее сообщалось, что биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова не пустят на Олимпиаду-2018.
"Кроме Шипулина, Ана и Устюгова всплывают и новые фамилии. Отклонили участие конькобежцев — 80% женщин и 90% мужчин, в том числе наших лидеров Кулижникова, Лескова, которые сначала были в списке возможных участников — все оказались за бортом", — отметила олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Лебедева.
Неизвестно, каких еще можно ждать сюрпризов от МОК, заявила сенатор. Не будет удивительно, если отстранят заявленных к участию биатлонистов, лыжников, сноубордистов, например, Виктора Вайлда, считает она.
Многих из спортсменов отстраняют только из-за сведений Родченкова, даже если они чисты от допинга и попали в список только потому, что входили в состав сборной, сказала парламентарий. По ее мнению, это просто неуважение к олимпийскому спорту, ведь за пару недель до Олимпиады "начинаются подлые удары даже после того, как мы согласились на условия, предъявленные 5 декабря".
Сенатор предлагает задуматься о создании альтернативных Олимпийских игр на основании античных традиций: "Можно было бы сделать штаб-квартиру в Греции, родоначальнице Олимпийских игр, проводить там все летние Игры, чтобы не было никакой коррупции при выборе места. А зимние Игры проводить, например, в Сочи".
Лебедева уверена, что спонсорами таких соревнований могли бы стать крупные российские компании, а также можно было бы провести переговоры о финансировании, например, с Китаем и Индией.
"Раз Игры стали настолько политизированными, стоит создать параллельную организацию, свой МОК. Пусть изначально у нее будут слабые позиции, но, думаю, из этого может вырасти серьезное движение", — считает сенатор.
Комментарии
создать альтернативные Олимпийские игры
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А соревноваться в них будут изготовители допинга?
Спонсоры и по 5 лимонов премиальных выплатят?
Мы создадим свои Олимпийские Игры... С блекджеком и ш.......