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Дочь Пескова удалила пост об "очередном беспределе"

, ИА "Амител"
Елизавета рассказала, как у ее подруги украли Mercedes Benz S класса

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета в своем Instagram рассказала, как у ее подруги украли Mercedes Benz S класса с платной парковки в Москве и как охрана парковки и полиция не смогли ей помочь, сообщает Znak.

Произошедшее Пескова назвала "очередной беспредел". По словам блогера Дмитрия Иванова, также известного как "Камикадзе Ди", уже через полчаса она удалила свой пост.

"Хочу рассказать об очередном беспределе, жертвой которого стала моя близкая подруга", — написала Елизавета, отметив, что 20 января с платной парковки на Новом Арбате угнали Mercedes Benz S класса 2015 года выпуска, который принадлежал ее подруге.

По ее словам, "машина стояла возле выезда с парковки под самым носом у охранной будки, в которой находились два охранника". Подруга оставила автомобиль в 19:40 мск, а в 20:03 мск его уже зафиксировала камера на Пречистенской набережной. 

"Следовательно, она была взломана и угнана моментально после того, как ее заперли и оставили" на парковке. Пескова рассказала, что камеры на парковке не работали: половина из них отключена, половина — грязная, заметена снегом. Сотрудники парковки, как пишет Пескова, сказали, что не несут ответственности за сохранность автомобилей.

Она также рассказала, что полицейские, приехавшие на вызов ее подруги, "заставили простоять в тонком пальто в мороз -8 и снегопад". По ее словам, они 1,5 часа оформляли заявление об угоне на улице, а затем еще два часа занимались этим в отделении.

При этом через восемь часов после угона ни один из постов ДПС так и не получил информации о Mercedes. В отделении, пишет Пескова, ее подруге сказали, что с машины, скорее всего, уже сняли номера. Кроме того, в полиции ей сказали, что "это заказ" и автомобиль девушка, скорее всего, не найдет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.01.2018 02:33
-гость-

Лиза молодец! Много нам рассказывает про патриотизм.

0  0
24.01.2018 06:47
- гость -

И про своих патриотичных подруг

0  0
24.01.2018 06:50
- гость -

Эх Лиза, Лиза... Видно тебе ещё папа не объяснил, что если в стране будет порядок, то исчезнут не только дурные охранники с платными парковками (которые деньги собирают, но не за что не отвечают) и тупые полицаи, но и Собянинин, и твой папа вместе с его начальником. Да и не будет, скорее всего, у твоей подруги Mercedesа S класса 2015 года выпуска.

0  0
24.01.2018 08:21
- гость -

Особенно улыбнуло... в мороз -8)))) У нас -43....

0  0
24.01.2018 08:25
-гость-

Молодцы пацаны, у куриц тачки отжимают, и показывают что жить надо скромнее.
А так телочки ниче

0  0
24.01.2018 08:58
Гостья

Мультов так 6 стоит такой где то,а на нормальную парковку денег не нашлось получается.

0  0
24.01.2018 09:24
- гость -

Чего так переживают... папа другой купит, 2018 года, даже еще лучше будет...
А вот если с папой из-за подобных постов чего-то случится....... не будет больше ничего у кукушек, даже на айфончег не смогут заработать.

0  0
24.01.2018 09:39
- гость -

И в чем проблема? Ее инстаграм захотела написала, захотела удалила.

0  0
24.01.2018 09:49
:)

Проблема...
Девочки узнали, что в России, оказывается ВОРУЮТ!
И милиционэры ничего сделать не могут...
Какой ужос! Беспредел!

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