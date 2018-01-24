Эксперты Томского госуниверситета получили грант на создание реестра юридических определений. Новая система поможет грамотно составлять правовые тексты, сообщает "Русская планета".
Сегодня из-за отсутствия реестра понятий юридической науки в текстах появляются ошибки, которые искажают суть законов. Система таких определений позволит правоведам избежать их, отмечают ученые.
Среди наиболее распространенных ошибок в нормативных актах в Томском госуниверситете называют тавтологию и объяснение неизвестного через неизвестное.
Эксперты намерены дать определение юридическим понятиям, исходя из нынешнего состояния науки о праве. Реестр должен быть сформирован к 2020 году.
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