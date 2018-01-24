Лента российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получила номинацию на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", говорится в заявлении организаторов премии.
Номинантов на премию киноакадемии США объявили в Лос-Анджелесе во вторник, 23 января.
Среди других номинантов в упомянутой категории также значатся "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио, картина ливанца Зияда Дуэри "Оскорбление", венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди и "Квадрат", снятый шведом Рубеном Эстлундом.
Комментарии